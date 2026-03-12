Журналиста Сергея Резника заочно осудили по пяти уголовным делам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовский областной суд назначил десять лет колонии живущему за пределами России журналисту-расследователю Сергею Резнику по обвинениям в экстремизме, реабилитации нацизма и вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года родственники и друзья уехавшего из России ростовского журналиста Сергея Резника, который обвинялся по четырем уголовным делам, столкнулись с требованиями раскрыть его местонахождение.

В октябре 2021 года стало известно, что Сергей Резник объявлен в розыск Центром по противодействию экстремизму. Резник, который живет за пределами России, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность. В декабре 2022 года Сергей Резник был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Журналист сообщил, что против него возбуждено уже четвертое уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. В 2023 году УФСБ по Ростовской области сообщило, что в отношении Резника возбуждено дело по статье фейках про армию. По третьему уголовному делу Резник обвинялся в вымогательстве денег у директора ростовского рынка.

Ростовский областной суд назначил 10 лет колонии журналисту Сергею Резнику по обвинениям в экстремизме и реабилитации нацизма, сообщил сам журналист на своей странице в Facebook*.

Как следует из судебной карточки дела на сайте Ростовского областного суда, приговор вынесли 11 марта. Резолютивная часть решения пока не опубликована. Журналист признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности 1 , дискредитации армии 2 , вымогательстве 3 и по двум делам о реабилитации нацизма 4 .

Сам журналист, комментируя решение суда, указал, что суд РФ приговорил его к новому тюремному сроку. "Коллеги, поздравляйте! На этот раз к десяти годам лишения свободы. По не важно каким статьям. Кто-нибудь еще спросит, скучаю ли я по биологической родине?", - написал он в соцсети.