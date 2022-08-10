Защита сообщила об объединении дел против Сергея Резника

10 августа 2022, 15:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три уголовных дела в отношении ростовского журналиста Сергей Резника объединены в одно производство, квалификация его действий вызывает сомнения, заявила адвокат Татьяна Мойшина. Сам журналист подчеркнул, что Грузия, где он сейчас находится, вряд ли выдаст его в случае запроса на экстрадицию от России.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2021 года стало известно, что журналист Сергей Резник был объявлен в розыск Центром по противодействию экстремизму в Ростовской области. Резник, который живет за пределами России, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность. 13 июля УФСБ по Ростовской области сообщила, что в отношении Резника возбужденно дело по статье о публикации недостоверных сведений о российской армии. Также Резник обвиняется в вымогательстве денег у директора рынка в Ростове-на-Дону. Это уголовное дело в отношении Резника стало третьим с начала года.

В марте Резник был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) из-за поста в Telegram-канале, сообщил 2 марта "ОВД-Инфо"*. Следователи полагают, что 22 июня 2021 года в одном из Telegram-каналов, который связывают с журналистом, появился пост к годовщине начала Великой Отечественной войны. Экспертиза нашла в нем "лингвистические и психологические признаки оправдания нападения фашистской Германии на Советский Союз", говорится в сообщении.

В отношении Сергей Резника в 2021 и 2022 году возбуждено три уголовных дела, которые в настоящее время соединены в одно производство, сообщила его адвокат Татьяна Мойшина.

"4 августа вынесено постановление о привлечении Сергея Резника в качестве обвиняемого. Согласно тексту указанного постановления, мой подзащитный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), пунктом "А" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой ли по предварительному сговору), пунктом "Д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивом политической или идеологической ненависти)", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат пояснила, что реабилитация нацизма относится к преступлениям средней тяжести, так как максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы. Два других преступления, в которых обвиняется Резник. относятся к тяжким. Вымогательство "относится к категории тяжких преступлений, максимальное наказание до семи лет лишения свободы", распространение фейков о российской армии также относится к категории тяжких. При этом она добавила, что "некоторая квалификация действий Сергея Резника вызывает обоснованные сомнения".

Сергея Резника обвинили в вымогательстве у директора Нахичеванского рынка, сообщил 8 августа со ссылкой на постановление следственного отдела управления Следкома по Первомайскому району Ростова-на-Дону Следствие считает, что в июне 2021 года Резник "вместе с неустановленными лицами" распространил через Telegram-канал ложную информацию в отношении бизнесмена, после этого потребовал у сына директора рынка 60 тысяч рублей и , тот перевел требуемую сумму, считает следствие. В Telegram-канале Сергея Резника не обнаружено публикаций, связанных с Нахичеванским рынком Ростова-на-Дону или его директором.

Сергей Резник сомневается, что Грузия выдаст его в Россию "Сейчас у Грузии с Россией нет даже дипотношений!" - заявил он.

Адвокат Кирилл Коротеев, не связанный с делом Резника, сообщил, что Грузия участвует в Минской конвенции СНГ. "Поэтому договор с Россией есть. Случаи экстрадиции из Грузии были крайне редки, как мне кажется. Теоретически возможно разрешить экстрадицию только по одному обвинению, но это вопрос, который может встать перед грузинскими властями только если будет запрос из России", - отметил он. По его словам, запрос можно делать по подозрению в преступлении до приговора суда.

Коротеев добавил, что в случае запроса Резник имеет шанс покинуть страну пребывания, но вопрос, может ли он уехать, решают власти Грузии", - указал адвокат.

Выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за деяния, которые по внутреннему законодательству страны, которая направляет запрос о выдаче и стран,ы где находится подозреваемый, являются уголовно наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое, следует из текста статьи 66 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Сергей Резник - ростовский журналист, писавший о коррупционной деятельности губернатора. С ноября 2013 года отбывал тюремный срок, был признан политзаключенным. Освободился из заключения в конце октября 2016 года. Был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Сергея Резника.

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