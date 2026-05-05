Жилой дом поврежден в Ростовской области при ракетной атаке

В результате ракетной атаки поврежден частный дом в Кашарском районе. Раненых нет, жильцы разместились у родственников.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 мая "около двух десятков БПЛА" были уничтожены в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых и разрушений не было.

В ночь на 5 мая и вечером 4 мая уничтожены десять БПЛА в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах. Раненых нет, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По его данным, в Кашарском районе зафиксирована ракетная атака. "В результате ракетной атаки в п.Теплые Ключи Кашарского района пришлось эвакуировать жителей одной из квартир частного дома. Люди не пострадали, находятся у родственников", - говорится в публикации.

В доме повреждены кровля, окна дома и ограждение участка. "Для уточнения последствий и оценки ущерба на место выехали специалисты администрации Кашарского района. Жителям будет оказана вся необходимая помощь", - написал чиновник.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.