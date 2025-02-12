Жители дагестанского села потребовали сохранить больницу

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Жители села Кикуни обратились к главе Дагестана и в Минздрав республики с просьбой не закрывать больницу, так как их пожилым землякам регулярно требуется медпомощь. Реорганизация не скажется на доступности и качестве медицинской помощи, заверили в Минздраве.

Обращение жителей села Кикуни Гергебильского района было опубликовано в телеграм-канале «Черновика».

"Уже полгода примерно идут разговоры, что закроют участковую больницу в нашем селе. Что сократят медработников и оставят только дневной стационар, одного врача и медсестру. Как так можно делать? У нас большое село, второе по численности в районе. К нам в больницу приезжают и с соседних сел. Не у всех есть возможность ехать в Махачкалу на лечение. Тем более, что прекрасно налажена работа больницы, работает очень хороший медперсонал. Жители села собирают подписи с просьбой не закрывать нашу участковую больницу", - говорится в обращении от 7 февраля..

Житель села Хабиб рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что пока никто официально не уведомил сельчан о закрытии больницы. По имеющейся у жителей информации, останется только дневной стационар, а большинство персонала будет уволено. Ближайшая больница находится в райцентре, селе Гергебиль, от Кикуни до него около трех километров, уточнил он.

"Люди собирают подписи за то, чтобы оставить в селе больницу. Собираемся встретиться с местными депутатами и представителями администрации района", - рассказал мужчина.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты" расстояние от больницы в Кикуни до больницы в Гергебиле составляет 4,2 километра. При этом указано, что дорога на маршруте плохая.

Медсестра больницы Заграт рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что персоналу негласно сообщили, что скоро предстоит перевод работы медучреждения только в качестве дневного стационара, и будут сокращения. Официально о сокращениях персонал пока не предупрежден. Больница в Кикуни рассчитана на 15 коек, здесь работают один врач, четыре медсестры, и четыре санитарки, которые дежурят посуточно.

"У нас в селе проживает около 5 тысяч человек. Прием в больнице идет круглосуточно, у кого-то давление поднимается, у других приступы астмы, сердечные приступы. На данный момент у нас полное отделение больных. Не у всех жителей есть машина, чтобы больного срочно везти в райцентр в больницу. Поэтому жители села против закрытия нашей участковой больницы. Мне 56 лет, осталось четыре года до пенсии. Что я буду делать?", - рассказала Заграт.

Житель Кикуни Султан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что сельчане обеспокоены предстоящим закрытием отделения больницы в селе. По его словам, официально эта информация не озвучивалась, но она распространяется с целью посмотреть, «как отреагирует общество».

Он сообщил, что подписи жителей в поддержку сохранения больницы были отправлены в Минздрав республики и на имя главы Дагестана. В то же время Султан отметил, что «какой смысл жаловаться тем, от кого это исходит инициатива оптимизации».

"В селе около трети составляет население старшего поколения, для которого больница жизненно необходима. При участковой больнице есть дежурная машина, своеобразная скорая помощь, которая может доехать до любой точки села, а у нас село такое разбросанное, 12 километров от одного края до другого. А сейчас если из райцентра скорая когда доедет, особенно в старой части села нет названий и нумераций домов, как они найдут больного?", - говорит житель села.

В Минздраве Дагестана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что по инициативе Минздрава России процесс реорганизации участковых больниц проходит не только в Дагестане, но и по всей стране, так как многие из них неэффективны, в некоторых больше сотрудников, чем лечащихся людей.

"Сейчас идут проверки, как регионы выполняют это указание. Сейчас, по нормативам Минздрава РФ, во многих населённых пунктах должны быть не участковые больницы, а врачебные амбулатории с дневным стационаром. Это никак не скажется на доступности и качестве медицинской помощи. В участковых больницах, как правило, не назначают лечение, там выполняют рекомендации того лечения, которое пациент получил в результате обследования в районной больнице", - пояснил представитель Минздрава республики.

«Кавказский узел» писал, что жители села Игали Гумбетовского района Дагестана выступили против перевода участковой больницы в режим дневного стационара. Минздрав Дагестана сообщил тогда, что больница продолжит работу. "В связи с малой загруженностью круглосуточного стационара, он будет переведён в дневной. Это не приведёт к уменьшению штатов, но сделает работу учреждения более эффективной», - сообщил Минздрав.

Политику сокращения местных больниц в районах ранее проанализировал в своем Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев..

"С одной стороны этому можно найти объяснение - легче содержать одну большую больницу в райцентре, чем несколько участковых больниц по селам. Но в результате страдают пациенты в этих селах. Добираться до райцентра, в особенности больным и старым людям, достаточно сложно. А одним из принципов оказания медицинской помощи является - доступность. Этот принцип при таком сокращении, конечно же, нарушается. В любом случае, такие важные вопросы должны проходить общественные обсуждения и решение министерства должно быть обосновано в деталях местному населению", - написал он 9 сентября 2024 года.

Юрист Али Алиев ранее рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что согласно нормативам, в сельских населенных пунктах с числом жителей более 2 тысяч человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи должны быть врачебные амбулатории, а участковая больница размещается в селах с населением от 5 тысяч человек.