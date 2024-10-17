Инициатива дагестанских властей по оптимизации больниц вызвала недовольство сельчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перевод сельских больниц в статус дневных стационаров огорчил жителей сел Игали, Чирката и Нижнее Инхо Гумбетовского района. Они просят сохранить статус лечебных учреждений, опасаясь лишиться доступа к помощи специалистов.

Жалобу жителей сел Гумбетовского района на проблему с местной больницей опубликовал 16 октября Instagram*-паблик tut.dagestan.

Жители сел Игали, Чирката и Нижнее Инхо пожаловались, что власти планируют перевести на дневной режим работы три местные участковые больницы, которые обслуживают более 10 тысяч человек. В этом случае старикам и детям придётся ежедневно пешком преодолевать путь в гору. Также сельчане заявили, что в райбольнице нет квалифицированных врачей, отсутствует реанимация, зимой нет отопления. В учреждении нехватка персонала, поскольку специалисты уезжают работать в Махачкалу и Буйнакск, сказано в сообщении.

К посту прикреплен ролик, на его кадрах житель села Игали Муса Гусейнов рассказал, что Игалинская участковая больница закрыта уже третий месяц, он уточнил, что она обслуживала 3500 человек.

По его словам, больница работала с 1959 года, и в ней постоянно лежали 5-10 пациентов. "Почему эту больницу было нужно закрыть, мы до сих пор не понимаем", – отметил сельчанин.

Он пояснил, что ситуация осложняется горной местностью, и что если больница так и останется закрытой, то пациентам придется постоянно ходить пешком по горам в другое медучреждение.

Больницы в селах закрываются на основании приказа об оптимизации, пояснила на видео главврач Гумбетовской ЦРБ Патимат Абдураупова.

Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 08.40 мск 17 октября набрал 767 отметок "нравится" и 39 комментариев.

"В больнице всегда было полно пациентов, приезжали и из соседних сёл. Медперсонал самый лучший и опытный", – написал пользователь i.patullyaa.

"Наш коллектив хочет работать, дайте нам работу. Дайте нам врача-терапевта, мы всегда выполняли план. Даже из соседних сел у нас лечились. Сделали всё, чтобы закрыть нашу больницу", – заявил пользователь с ником mansurova197805.

"Если что-то экстренное, то почему мы должны ждать скорую, которая за несколько километров от нас и то, которая в плохом техническом состоянии. Вот недавно тоже пациент с инсультом не получил вовремя медпомощь", – отметила mysylmanka973.

"Одна скорая – это полнейшее издевательство. На один вызов. А если придется отвозить пациента в Махачкалу или в Буйнакск. На дорогу туда и обратно уходит 6-7 часов. В это время другим умирать?" – написал пользователь ben__555555.

На 08.40 мск на сайте Минздрава Дагестана нет комментариев относительно жалоб жителей Гумбетовского района на закрытие участковых больниц.

"Кавказский узел" также писал, что Минздрав Дагестана неоднократно подвергался критике. В частности, 7 июня глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство за недостаточную борьбу с коррупцией в подотчетных ему организациях.

Ранее, 15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Несколькими днями ранее, 10 июня 2022 года, на сайте федерального телеканала был опубликован репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июня 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.