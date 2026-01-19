×

22:20, 19 января 2026

В 17-ю годовщину убийства Маркелова и Бабуровой в городах России почтили их память

Стихийный мемориал на месте убийства Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Стоп-кадр видео "Слово защите" от 19.01.26, https://t.me/endoflaw/2062

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Яблоко" обратилось к мэру Москвы с призывом установить мемориальную доску на месте убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В 17-ю годовщину их убийства прошли акции в городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и в Баксане. В Самаре задержаны трое участников памятной акции.

Как писал "Кавказский узел", 19 января 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Риге и других городах России и Европы прошли акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в 2009 году.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, отбывшего срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В деле Буданова Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой".

"Яблоко" призвало установить мемориальную доску на месте убийства Маркелова и Бабуровой

В Москве сегодня возложили цветы возлагают к месту убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой на улице Пречистенка. Утром провели акцию члены партии "Яблоко", передает "Осторожно, новости".

Председатель Московского "Яблока" Кирилл Гончаров отметил, что такие акции памяти в 2026 году, "когда ненависть и нетерпимость снова поднимают голову", особенно важны. "На месте убийства журналистки Анны Политковской [вчера] была разрушена мемориальная доска. И, как мне кажется, это всё звенья одной цепи. Это говорит о том, что ненависть и нетерпимость в нашей стране снова поднимают голову. И это говорит о том, что наши акции, такие как сегодняшняя, имеют большое значение", - приводит его слова Telegram-канал "Активатика"*.

18 января неизвестные разбили мемориальную табличку на доме, где жила и была убита журналистка Анна Политковская, ответственность взяли на себя неонацисты. Дети журналистки и редакция "Новой газеты" потребовали возбудить уголовное дело. В тот же день московским отделением партии "Гражданская инициатива" была установлена временная мемориальная табличка. Ее уничтожили спустя сутки.

"Я благодарен всем, кто приходит, кто помнит, кто не хочет допустить реставрации тех времён, когда в стране убивали за инакомыслие. Трагедия, жертв которой мы вспоминаем сегодня, это пример того, насколько губителен национализм для общества, для отдельных отважных людей", - процитировало Гончарова московское отделение партии "Яблоко" в своем Telegram-канале.

Мемориальная доска на месте убийства Маркелова и Бабуровой будет не просто знаком скорби; это будет важный городской символ: напоминание о ценности человеческой жизни, о недопустимости насилия и о необходимости противостоять экстремизму и ненависти

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков 19 января направил новое обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить в столице памятную табличку на месте гибели Маркелова и Бабуровой. Мемориальная доска на Пречистенке станет для столицы важным шагом к сохранению памяти, уважению человеческого достоинства, пресечению ксенофобии и насилия, уверен Рыбаков. "Москва - город, в котором уважение к человеческой жизни и к правам человека должно быть выражено не только декларативно, но и деятельно, конкретными общественно значимыми решениями. Мемориальная доска на месте убийства Маркелова и Бабуровой будет не просто знаком скорби; это будет важный городской символ: напоминание о ценности человеческой жизни, о недопустимости насилия и о необходимости противостоять экстремизму и ненависти", - приводятся его слова на сайте партии.

Память Маркелова и Бабуровой почтили в городах России

В Санкт-Петербурге появились мемориалы памяти убитых антифашистов Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Активисты установили фотографии антифашистов, а рядом разложили цветы и свечи, сообщает Telegram-канал RusNews.

В Самаре задержали трех участников акции памяти Маркелова и Бабуровой. "Задержаны активисты Денис Белоусов, Никита Теряев и Григорий Оганезов, которые пришли почтить память Бабуровой и Маркелова", - проинформировал сегодня в своем Telegram-канале член партии "Яблоко" Николай Кавказский*.

Мемориалы памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой были созданы в Екатеринбурге, Перми, Благовещенске, Баксане, Красноярске, Железногорске, Владивостоке, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах, информирует Telegram-канал "Антифа.ру".

Фотографии убитых антифашистов в Ростове-на-Дону. Скриншот фото из Telegram-канала "Антифа ру", https://t.me/antifaru/2601.Так, в Ростове-на-Дону небольшой мемориал был организован возле Стелы Героев в парке имени Николая Островского, говорится в публикации.

В городском парке города Баксан в Кабардино-Балкарии также установлены фотографии в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове, сообщает проект в другой публикации.

В конце ноября 2025 года осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис освободилась из колонии, полностью отбыв срок заключения. Евгения Хасис в интервью Ксении Собчак признала себя соучастницей убийства адвоката, хотя в суде полностью отрицала обвинение. Она добавила, что сожалеет о гибели Анастасии Бабуровой. "Мне искренне, глубоко жаль ее и ее родных. Она не должна была пасть жертвой в тот день", - заявила Хасис.

Автор: "Кавказский узел"

