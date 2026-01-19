На доме Политковской за сутки уничтожена вторая мемориальная доска

На доме, где жила и была убита журналистка Анна Политковская, уничтожена временная мемориальная табличка, установленная днем ранее взамен разбитой мемориальной доски. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. На этом же доме уничтожена и табличка проекта "Последний адрес".

Как писал "Кавказский узел", 18 января неизвестные разбили мемориальную табличку на доме, где жила и была убита журналистка Анна Политковская. Дети журналистки и редакция "Новой газеты" потребовали возбудить уголовное дело. В тот же день московским отделением партии "Гражданская инициатива" была установлена временная мемориальная табличка".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Временную мемориальную доску журналистки Анны Политковской тоже сорвали. Она провисела на её доме меньше суток, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как следует из видео, приложенного к публикации, также у подъезда журналистки разбросали цветы, которые принесли активисты.

Ответственность за уничтожение первой таблички взяли на себя представители неонацистской группировки NSWP, признанной в России террористической, говорится в публикации.

Журналист Сергей Пархоменко* сообщил, что на доме Политковской на Лесной улице в Москве уничтожена и табличка проекта "Последний адрес", посвященного памяти жертв сталинских репрессий.

"На той же стене еще в июне 2017 года была установлена памятная табличка с именем Соломона Абрамовича Рябенького, известного советского химика и организатора химического производства, директора научного института ХИМ-2. Он был расстрелян по выдуманному обвинению в “шпионаже” в 1938 году, а в 1957 - полностью реабилитирован. Вот внизу фотография фасада этого дома, где видна и табличка, и мемориальная доска. Так вот: эта табличка вчера тоже была свирепо оторвана. Оригинальную, металлическую, выломали уже много месяцев назад. А на этом месте волонтеры много раз устанавливали картонные дубликаты. Теперь оторвали опять. Те же самые люди потрудились. Точнее, есть у меня подозрение, что пришли они за этой табличкой, как систематически выламывают все такие таблички в округе, и заодно расколотили и стеклянную мемориальную доску Анны Политковской", - написал он в своем Telegram-канале.

Российские политики предпочитают замалчивать "преступления чекистов", заметил ранее доктор исторических наук Андрей Суслов. "Официальные памятники репрессированным могут стоять, в то время как с молчаливого согласия властей уничтожаются таблички "последнего адреса" или иные памятные знаки, установленные по инициативе граждан", - рассказал он "Кавказскому узлу" в октябре 2024 года. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Напомним, последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова. 1

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

