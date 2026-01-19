На доме Политковской установлена временная мемориальная табличка

Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку на доме, где жила и была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные разбили мемориальную табличку на доме, где жила и была убита журналистка Анна Политковская. Дети журналистки и редакция "Новой газеты" потребовали возбудить уголовное дело.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

На доме, где жила и была убита журналистка Ана Политковская установлена временная мемориальная табличка, сообщило 17 января московское отделение партии "Гражданская инициатива". Партия также потребовала от властей привлечь к ответственности тех, кто уничтожил мемориал. "Вандализм не должен оставаться безнаказанным, а уничтожение памяти — становиться нормой", - говорится в публикации.

Размещенная активистами табличка размещена ниже того места, где была установлена мемориальная доска, следует из фото, приложенного к публикации.

Временная табличка выполнена из пенокартона. Там же представители партии возложили цветы и принесли новые лампадки, сообщает RusNews.

Напомним, жители Москвы и Санкт-Петербурга в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

Осужденный за убийство Политковской освобожден после участия в СВО Бывший силовик Сергей Хаджикурбанов, в 2014 году приговоренный к 20 годам колонии за причастность к убийству журналистки Анны Политковской, был досрочно освобожден после того, как принял участие в боевых действиях на Украине, сообщил его бывший адвокат.

В 2023 году дети журналистки назвали надругательством над ее памятью помилование за участие в военных действиях на Украине Сергея Хаджикурбанова, осужденного за убийство Анны Политковской. Правозащитница Наталья Эстемирова в начале 2009 года называла фарсом суд по делу об убийстве Политковской. Друзья опасались за безопасность Анны Политковской в течение многих лет, заявила Эстемирова в комментарии "Кавказскому узлу", записанном менее чем за полгода до ее собственного убийства.

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.