Историки указали на замалчивание темы репрессий

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Работу по установлению имен репрессированных и реабилитации жертв в Волгоградской области нельзя считать законченной, однако в условиях намеренного замалчивания властями репрессий ресурсов на ее продолжение нет.

Как писал "Кавказский узел", активисты Волгоградской областной ассоциации жертв политических репрессий восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, процесс реабилитации был завершен лишь к 2016 году.

Историк Андрей Кудинов, эксперт в области истории сталинизма и политических репрессий в СССР, специалист в вопросах прав человека, доктор исторических наук Андрей Суслов, правозащитник, бывший председатель правления Международного общества «Мемориал»* Ян Рачинский прокомментировали "Кавказскому узлу" ситуацию с реабилитацией жертв репрессий.

30 октября у памятника жертвам политических репрессий "Уходящие в небо" состоялся митинг памяти жертв политических репрессий, организованный мэрией Волгограда. Ораторы во время выступлений сообщили, что если в прошлом году в регионе насчитывалось 5,5 тысяч бывших репрессированных граждан, то сейчас их уже 4 тысячи человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Данные о том, что были репрессированы 250 тысяч сталинградцев, из которых около 200 тысяч были реабилитированы, далеко не полные, указал Андрей Кудинов.

"Точное количество погибших в сталинских лагерях сталинградцев нам не скоро будет известно, а может и никогда уже. Нужна большая исследовательская работа, главным образом в архивах. Для этого нужны не просто энтузиасты, а необходимы, в том числе нанятые коллективы профессиональных историков и архивистов, нужно финансирование, нужны публикации. Всего этого в Волгограде не было и в скором времени точно не будет. Нет государственного интереса в стране по поиску жертв политических репрессий и озвучиванию масштабов трагедии", - сказал историк.

Кудинов пояснил, что многие документы о репрессированных, хранившиеся в архивах, например, полиции, были попросту уничтожены.

"В 90-е годы прошла кампания по реабилитации жертв политических репрессий, исследовалась также и категория раскулаченных, например. Большую работу по реабилитации сделала областная прокуратура. Многие потомки репрессированных, пожелавшие провести акт реабилитации своих родственников, смогли поработать в архивах. Им предоставлялись дела. Но потом, когда эта кампания закончилась архивные дела по раскулаченным, например, полиция стала просто уничтожать — выбрасывать на помойку", - возмутился историк.

Андрей Кудинов назвал имена известных в крае репрессированных общественных деятелей. Так, в 1935-1936 годах был арестован почти полностью весь состав Сталинградского общества краеведов — так называемое "дело Сталинградских краеведов". Кудинов назвал такие имена репрессированных энтузиастов как М.И. Лаврентьев (преподаватель художественного техникума), В.А. Холщевников, Г.С. Соколов, братья Руднянские и другие краеведы. Их обвинили в саботаже политики ВКП(б) по идейному воспитанию молодежи. Через год разгрому подверглись музеи. За неправильную подачу музейного материала расстреляли директора краеведческого музея И.П. Изюмского и его сотрудников Люся, Городилову и Трофимова. В психиатрической больнице оказался первый большевик Царицына Сергей Минин. В конце 1930-х годов были расстреляны известные защитники Царицына во время Гражданской войны. Кудинов в качестве примеров привел Епифана Ковтюха (в книге Серафимовича «Железный поток» он приведен под именем Кожуха), Андрея Снесарева, Александра Егорова и других крупных военачальников.

"Давить сталинградскую интеллигенцию стали уже в конце 20-х годов. Были закрыты журналы "Хозяйство на новых путях" и "За работой". Репрессировали известного краеведа В. Алексеева. Ну и пошло. За интеллигенцией последовали общественные и государственные деятели, военачальники, инженеры", - рассказал Кудинов.

Теме сталинских репрессий на фоне усиления политических преследований в последние годы уделяется все меньше внимания, указал Андрей Суслов.

"Замалчивается всё больше. Всё меньше официальных упоминаний о политических репрессиях советского времени, всё меньше официальных лиц принимает участие в мероприятиях, связанных с увековечением памяти жертв политических репрессий, всё меньше средств на это выделяется. Хотя тема не исчезла из официальной повестки полностью, есть стремление переориентировать политику памяти. Очевидное свидетельство – редактирование Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий", - отметил эксперт.

Андрей Суслов назвал причину подобного «замалчивания». Он видит ее, скорее, не в стремлении оправдать текущее положение дел, «а в стремлении возвеличить государство», «в том числе за счет оправдания даже неприглядных действий его служителей».

"Поэтому политики вполне могут посочувствовать жертвам государственных репрессий, как жертвам стихийных бедствий, но от осуждения преступлений советских государственных деятелей предпочитают откреститься. Равно как и преступления чекистов всех времен, как бы ни называлась их контора, предпочитают замалчивать. Официальные памятники репрессированным могут стоять, в то время как с молчаливого согласия властей уничтожаются таблички «Последнего адреса» или иные памятные знаки, установленные по инициативе граждан. Поэтому официальные речи на организованных властями памятных мероприятиях возможны, в то время как чтение имён у Соловецкого камня запрещается», - отметил Андрей Суслов.

Волгоградский активист на условиях анонимности пояснил, что люди сейчас начинают "устанавливать мостик между репрессиями ХХ века и преследованиями инакомыслящих сегодня».

"Многим становится ясно, что многие современные политические проблемы стали возможны потому, что в 1990-2000-ые годы общество не сделало выводы, а также из-за того, что не был осужден сталинизм на государственном уровне", - сказал волгоградский правозащитник.

Органы прокуратуры за последние два года добились отмены реабилитации тысяч людей, которые ранее были восстановлены в правах как жертвы политических репрессий, однако в ходе проведенных проверок выяснилось, что среди таких людей оказались военнослужащие SS и сотрудники оккупационных администраций, каратели и полицаи, сообщил 19 сентября "Коммерсант" со ссылкой на представителя ведомства Андрея Иванова. По его словам, были проверены около 14 тысяч решений о реабилитации, принятые в 1990-х и 2000-х годах. Свыше четырех тысяч из них были отменены.

Прокуратура не дает правозащитникам информацию о кампании по отмене реабилитаций, сообщил Ян Рачинский. "Мы сделали запрос, предложили им представить нам имена людей, реабилитация которых была отменена, и полную информацию о них", - сказал Рачинский.

По его словам, правозащитникам известны только имена двух граждан, чья реабилитация была отменена. Это заслуженный артист РСФСР (с 1926 года) Всеволод Блюменталь-Тамарин и митрополит Чернов (был реабилитирован в 1992 году). По словам Рачинского, причина отмены их реабилитации — коллаборационизм в годы Второй мировой войны. Рачинский пояснил, что отмены реабилитации случались и ранее. Так, реабилитации лишился целый ряд чекистов, которые, по мнению эксперта, "собственно реабилитации и не заслуживают".

"Надо тут понимать как реабилитация проходит. Тут не нужен приказ Генерального прокурора. Механизм полностью прописан в федеральном законе РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" N 1761-1. Новый генеральный прокурор, возможно, не знает всех тонкостей. Поэтому издал приказ. И ладно, что прокуратура отменяет собственные решения. Но тут речь идет о судьбах людей", - сказал Ян Рачинский.

Решения о реабилитации жертв политических репрессий должны быть пересмотрены с тем, чтобы не допустить оправдания лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности, а также в тяжких, особо тяжких и военных преступлениях, указано в тексте приказа, внесенного генпрокурором Игорем Красновым. Проект приказа Краснова не содержит новелл, так как реабилитация военных преступников запрещена законом. Тем не менее, в случае его принятия возможна отмена ряда решений о реабилитации и использование этого в пропаганде, полагают опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Эксперт отметил, что если процесс реабилитации был максимально публичным, то действия по отмене реабилитации носят скрытый характер.

«Раньше можно было ознакомиться с архивными документами. Теперь же это невозможно. А как можно эти отмены, например, оспорить?. То есть, многих репрессированных граждан приговаривали внесудебные органы и у них не было адвокатов. И сейчас при отмене реабилитации этот вопрос проходит без всякой защиты. Приказ Генерального прокурора и вся эта кампания отмены идут параллельно с изменением концепции — репрессии уже не считаются массовыми. Здесь нужна гласность и полная ясность", - сказал Ян Рачинский.

ри Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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