11 сентября 2024, 22:21

Историки сочли проект пересмотра решений о реабилитации частью пропаганды

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Проект приказа Генпрокурора Игоря Краснова о пересмотре решений о реабилитации не содержит новелл, так как реабилитация военных преступников запрещена законом. Тем не менее, в случае его принятия возможна отмена ряд решений о реабилитации и использование этого в пропаганде, полагают опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Как писал "Кавказский узел", решения о реабилитации жертв политических репрессий должны быть пересмотрены с тем, чтобы не допустить оправдания лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности, а также в тяжких, особо тяжких и военных преступлениях, указано в тексте приказа, внесенного генпрокурором Игорем Красновым.

Текст Закона № 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Историк Ян Рачинский заявил, что этот проект приказа никакого отношения к праву не имеет, так как статья 4 закона о реабилитации и так запрещает реабилитацию военных преступников.

 "В соответствии со статьей 4 Закона о реабилитации, не подлежат реабилитации лица, перечисленные в статье 3 настоящего Закона, обоснованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов, в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в совершении следующих преступлений: а) измена Родине в форме шпионажа, выдачи военной или государственной тайны, перехода на сторону врага; шпионаж, террористический акт, диверсия; б) совершение насильственных действий в отношении гражданского населения и военнопленных, а также пособничество изменникам Родины и фашистским оккупантам в совершении таких действий во время Великой Отечественной войны;в) организация бандформирований, совершавших убийства, грабежи и другие насильственные действия, а также принимавших личное участие в совершении этих деяний в составе бандформирований; г) военные преступления, преступления против мира, против человечности и против правосудия. Кроме того, не подлежат реабилитации направленные в административном порядке на спецпоселение лица из числа репатриированных советских граждан (военнопленных и гражданских лиц), служивших в строевых и специальных формированиях немецко-фашистских войск, полиции, если имеются доказательства их участия в разведывательных, карательных и боевых действиях против Красной Армии, партизан, армий стран антигитлеровской коалиции и мирного населения, за исключением тех, кто впоследствии принимал участие в боевых действиях против немецко-фашистских войск в составе Красной Армии, партизанских отрядов или в движении Сопротивления. Таким образом, нового правового содержания в проекте приказа нет, о "корректировке законодательства" говорить не приходится", - пояснил Рачинский.

По его словам, нет необходимости и специально говорить о возможности отмены реабилитации. "Например, известный казус с фон Паннвицем (немецкий генерал Гельмут фон Паннвиц - прим. "Кавказского узла"), которого прокуратура сначала сдуру реабилитировала, а потом свое решение пересмотрела. Это не единственный случай, и нет никакой необходимости предусматривать такую возможность приказом", - отметил Рачинский.

 В любом случае для начала правильно было бы сказать, что в прокуратуре что-то не так - поскольку реабилитацией занималась главным образом прокуратура, а не кто-то еще, указал он.

По его мнению, не исключено, что этот проект - подготовка к двум шагам. "Отмена реабилитаций бывших членов Русской освободительной армии (РОА), организации украинских националистов* (ОУН*) и прочих формирований - некоторую часть из не участвовавших в боевых действиях реабилитировали. Сейчас могут начать изыскивать "доказательства" (одновременно и поддерживая пропагандистскую кампанию к 80-летию Победы, и поддерживая представление о "народах-предателях" - не только высланных). И пересмотр статьи 11 Закона о реабилитации, которая предусматривает, что "документы о реабилитации или признании лиц пострадавшими от политических репрессий, выданные в государствах - бывших союзных республиках СССР или бывшими государственными органами СССР, имеют силу на территории Российской Федерации. " Впрочем, в законе в статье 12 имеется и на этот счет оговорка", - резюмировал Рачинский.

Известны случаи неправильной реабилитации, так же как известно, что многие «сложные» случаи прокуратура предпочитала не рассматривать и откладывать сторону, и так больше к этим случаям не вернулась. 

 По словам другого историка Никиты Соколова, его коллеги и прежде не были довольны работой прокуратуры.

"Известны случаи неправильной реабилитации, так же как известно, что многие «сложные» случаи прокуратура предпочитала не рассматривать и откладывать сторону, и так больше к этим случаям не вернулась. Невиновные люди так и остались нереабилитированными. И теперь, если у них нет прямых родственников, которые об их добром имени будут хлопотать, и останутся нереабилитированными навечно. И без доступа к делам. Конечно, прокуратура не станет исправлять то, что мы считаем ошибками", - подчеркнул он.

По мнению историка, пропаганда будет сейчас нажимать на то, что это все нужно, чтоб "противодействовать фальсификации истории".

"А именно, чтоб разреабилитировать «власовцев, бандеровцев и прочих лесных братьев». Но штука в том, что их никто и не реабилитировал, поскольку это и так было прямо запрещено законом (статья 4 Закона о реабилитации). Поэтому под этим соусом сейчас пойдет, полагаю, разреабилитирование всяких «недружественных наций» (поляки, немцы и прочие), а также тех, кто реально что-то затевал против сталинского режима (анархисты, юные марксисты и прочие)", - подытожил Соколов.

Как информировал "Кавказский узел", активисты и политики из регионов юга России регулярно поднимают вопрос о реабилитации жертв политических репрессий. В частности, в феврале текущего года нальчанин Олег Келеметов обратился в Следком с требованием проверить решения Сталина, Берии, Молотова, Ворошилова и других членов Госкомитета обороны СССР на предмет нарушения закона. Он подчеркнул, что причиной депортации народов Кавказа в 1944 году послужила их этническая принадлежность, тогда как Конституция СССР гарантировала равноправие. В мае Келеметов от имени группы жителей Северного Кавказа направил обращения в парламенты Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии, республик Северного Кавказа с призывом законодательно запретить героизацию Сталина.

Напомним, 8 марта 1944 года прошла операция по выселению балкарцев. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины, Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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Примечание:

"Нальчане поделились воспоминаниями о сталинских репрессиях", "Годовщина депортации ингушей напомнила о курсе власти на сталинизацию", "Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации карачаевцев".

Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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