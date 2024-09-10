Генпрокурор поставил под сомнение реабилитацию жертв политрепрессий

10 сентября 2024, 10:52

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Решения о реабилитации жертв политических репрессий должны быть пересмотрены с тем, чтобы не допустить оправдания лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности, а также в тяжких, особо тяжких и военных преступлениях, указано в тексте приказа, внесенном генпрокурором Игорем Красновым.

Как информировал "Кавказский узел", активисты и политики из регионов юга России регулярно поднимают вопрос о реабилитации жертв политических репрессий. В частности, в феврале текущего года нальчанин Олег Келеметов обратился в Следком с требованием проверить решения Сталина, Берии, Молотова, Ворошилова и других членов Госкомитета обороны СССР на предмет нарушения закона. Он подчеркнул, что причиной депортации народов Кавказа в 1944 году послужила их этническая принадлежность, тогда как Конституция СССР гарантировала равноправие. В мае Келеметов от имени группы жителей Северного Кавказа направил обращения в парламенты Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии, республик Северного Кавказа с призывом законодательно запретить героизацию Сталина.

Текст Закона № 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Генпрокуратура пересмотрит решения о реабилитации жертв политических репрессий, если они касались "пособников нацистов и изменников Родины". Об этом говорится в проекте приказа внесенным генеральным прокурором Игорем Красновым. Ведомство добивается, чтобы не были оправданы лица, виновные в тяжких преступлениях. Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона "О реабилитации жертв политических репрессий" от 1991 года, передал 9 сентября "Коммерсант".

Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В нем отмечается, что необходимо внести изменения в приказ в связи с распоряжением правительства от 20 июня текущего года, в котором говорится о недопустимости реабилитации и оправдании лиц, виновных преступлениях против мира и человечности, в тяжких и особо тяжких преступлениях и военных преступлениях. Документ предписывает организовать работу по выявлению и отмене таких решений.

Также предлагается дополнить приказ от 2008 года положением, согласно которому материалы о пересмотре решений по реабилитации жертв политрепрессий будут направляться в органы власти не только для восстановления прав жертв, но и для "восстановления исторической справедливости".

Напомним, 8 марта 1944 года прошла операция по выселению балкарцев. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины, Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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