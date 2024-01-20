Акции памяти Маркелова и Бабуровой прошли в городах России

20 января 2024, 11:14

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Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Риге и в других городах России и Европы прошли акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в 2009 году.

Как информировал "Кавказский узел", в 15-ю годовщину со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой московские активисты призвали возложить цветы на месте их гибели и анонсировали показ фильма об убитой журналистке.

19 января исполнилось 15 лет со дня гибели Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Памятные акции прошли Москве, Екатеринбурге, Омске, Риге и в других городах России и Европы, передали 19 января "Кавказ. Реалии"*.

В Москве на памятную акцию вышел председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и члены столичного отделения его партии. Они возложили цветы к импровизированному мемориалу у Белых палат на Пречистенке, сообщила партия "Яблоко" 19 января на своем сайте.

В Санкт-Петербурге акция памяти прошла на Марсовом поле, активисты возложили цветы, от комментариев они отказались, информировал Mr-7.ru.

Напомним, Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны в деле Буданова. Подробности об этом изложены в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", также на "Кавказском узле" опубликована биография Станислава Маркелова.

В убийстве Маркелова и Бабуровой были признаны виновными Никита Тихонов и Евгения Хасис. Суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а Хасис – к 18 годам заключения. В январе 2022 года Верховный суд России отказал в пересмотре дела, сократив при этом срок Хасис на один год.

Станислав Маркелов был одним из немногих адвокатов, сумевших добиться осуждения военнослужащих за преступления в Чечне. Маркелов говорил с силовиками на понятном им языке и навсегда останется известен своей ролью в судебных делах Юрия Буданова и Сергея Лапина по кличке "Кадет", заявил ранее правозащитник Александр Черкасов.

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