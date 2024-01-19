Памятное возложение цветов на месте убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Москва, 19 января 2015 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла"

19 января 2024, 11:57

Исполнилось 15 лет со дня убийства Маркелова и Бабуровой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 15-ю годовщину со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой московские активисты призвали возложить цветы на месте их гибели и анонсировали показ фильма об убитой журналистке.

Как писал "Кавказский узел", 19 января 2023 года, в 14-ю годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участники мемориальных акций подчеркнули важность памяти о том, какие идеалы защищал Маркелов. Акции прошли, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине.

Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны в деле Буданова. Подробности об этом изложены в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", также на "Кавказском узле" опубликована биография Станислава Маркелова.

Сегодня исполнилось 15 лет со дня убийства Маркелова и Бабуровой. О годовщине напомнил в своем телеграм-канале "Комитет 19 января", призвав возложить цветы на месте убийства. "В 15-ю годовщину их гибели мы призываем почтить их память и память других погибших от рук неонацистов. Возложение цветов на месте убийства (Пречистенка, 1, метро "Кропоткинская") пройдет 19 января 2024 года с 19.00 до 20.30. Памятное мероприятие пройдет без символики политических партий, организаций, плакатов и баннеров", - говорится в публикации.

"Комитет 19 января" появился "в первую годовщину этой трагедии", отмечается в телеграм-канале сообщества. "19 января в 18.00 в московском пространстве "Только сами" (Шломина, 6) пройдет показ фильма "Любите меня, пожалуйста". Родственники, друзья и коллеги Анастасии Бабуровой рассказывают о жизни убитой журналистки, а приемы монтажа репрезентуют правые настроения нулевых. Вступительное слово по видеосвязи скажет журналист Егор Сковорода, автор статей о неонацистских организациях и группировках, в частности о БОРНе - организации, от имени которой Тихонов и Хасис совершили убийство 19 января 2009 года", - отмечается в публикации.

Напомним, виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой были признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис. Суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а Хасис - к 18 годам колонии. В январе 2022 года Верховный суд России отказал в пересмотре дела, сократив при этом срок Евгении Хасис на один год.

Станислав Маркелов был одним из немногих адвокатов, сумевших добиться осуждения военнослужащих за преступления в Чечне. Маркелов говорил с силовиками на понятном им языке и навсегда останется известен своей ролью в судебных делах Юрия Буданова и Сергея Лапина по кличке "Кадет", заявил ранее правозащитник Александр Черкасов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Участники шествия памяти Маркелова и Бабуровой выступили против изменения Конституции", "ЕСПЧ потребовал пересмотреть приговор осужденным за убийство Маркелова и Бабуровой", "Решение ЕСПЧ о пересмотре приговора Тихонову и Хасис не означает их оправдания".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 января 2024, 16:02

  • Житель Дагестана признан виновным по делу об экстремизме

    Суд в Махачкале признал Руслана Абдуллаева виновным в причастности к ячейке "граждан СССР"* и приговорил его к сроку в колонии, но с учетом времени, проведенного под арестом, он был освобожден в зале суда. Прокуратура потребовала ужесточить наказание, Верховный суд Дагестана добавил к приговору полгода ограничения свободы.

19 января 2024, 15:26

  • Военный из Краснодарского края убит на Украине

    Николай Пискарев погиб на Украине, сообщила администрация Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 291 военного из Краснодарского края.

19 января 2024, 14:43

  • Счета сотрудницы американского фонда заблокированы в Азербайджане

    Суд в Азербайджане заблокировал банковские счета сотрудницы американской организации "Германский фонд Маршалла" Мехрибан Рагимли, лишив ее возможности получить зарплату. Неофициальные источники объяснили блокировку уголовным делом журналиста Kanal-13 Азиза Оруджева, с которым фонд никак не связан, сообщила Рагимли.

19 января 2024, 14:00

19 января 2024, 13:29

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи