19 января 2024, 11:57

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В 15-ю годовщину со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой московские активисты призвали возложить цветы на месте их гибели и анонсировали показ фильма об убитой журналистке.

Как писал "Кавказский узел", 19 января 2023 года, в 14-ю годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участники мемориальных акций подчеркнули важность памяти о том, какие идеалы защищал Маркелов. Акции прошли, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине.

Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны в деле Буданова. Подробности об этом изложены в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", также на "Кавказском узле" опубликована биография Станислава Маркелова.

Сегодня исполнилось 15 лет со дня убийства Маркелова и Бабуровой. О годовщине напомнил в своем телеграм-канале "Комитет 19 января", призвав возложить цветы на месте убийства. "В 15-ю годовщину их гибели мы призываем почтить их память и память других погибших от рук неонацистов. Возложение цветов на месте убийства (Пречистенка, 1, метро "Кропоткинская") пройдет 19 января 2024 года с 19.00 до 20.30. Памятное мероприятие пройдет без символики политических партий, организаций, плакатов и баннеров", - говорится в публикации.

"Комитет 19 января" появился "в первую годовщину этой трагедии", отмечается в телеграм-канале сообщества. "19 января в 18.00 в московском пространстве "Только сами" (Шломина, 6) пройдет показ фильма "Любите меня, пожалуйста". Родственники, друзья и коллеги Анастасии Бабуровой рассказывают о жизни убитой журналистки, а приемы монтажа репрезентуют правые настроения нулевых. Вступительное слово по видеосвязи скажет журналист Егор Сковорода, автор статей о неонацистских организациях и группировках, в частности о БОРНе - организации, от имени которой Тихонов и Хасис совершили убийство 19 января 2009 года", - отмечается в публикации.

Напомним, виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой были признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис. Суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а Хасис - к 18 годам колонии. В январе 2022 года Верховный суд России отказал в пересмотре дела, сократив при этом срок Евгении Хасис на один год.

Станислав Маркелов был одним из немногих адвокатов, сумевших добиться осуждения военнослужащих за преступления в Чечне. Маркелов говорил с силовиками на понятном им языке и навсегда останется известен своей ролью в судебных делах Юрия Буданова и Сергея Лапина по кличке "Кадет", заявил ранее правозащитник Александр Черкасов.

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