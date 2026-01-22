×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
17:42, 22 января 2026

Житель Сочи приговорен к длительному сроку по делу о терроризме

Южный окружной военный суд. Фото: https://vk.com/yovsros

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил жителя Сочи Кирилла Сидорова к 11 годам лишения свободы за передачу фотографий с объектами инфраструктуры города участникам "Легиона "Свобода России"*.

По версии суда, Сидоров осуществил фотографирование трех участков местности инфраструктуры города Сочи и направил фотографии участнику террористической организации. Кроме этого, ему была направлена анкета на вступление в террористическую организацию, он выразил готовность действовать в ее интересах и выполнять конкретные действия по приказу ее руководителей.

"В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью", - информировала сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале.

Кирилл Сидоров признан виновным в участии в деятельности террористической организации и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, уточняет суд.

"Кавказский узел" также писал, что в конце октября 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Туапсе, признанному виновным в государственной измене. По версии суда, мужчина планировал вступить в "Легион "Свобода России"*. В ноябре 2025 года Краснодарский краевой суд приговорил 44-летнюю жительницу Новороссийска Наталью Лопатко к 14 годам колонии по делу о государственной измене. По версии суда, в январе 2024 года Наталья Лопатко собирала сведения о работе и расположении средств ПВО на территории города Новороссийска.

* "Легион "Свобода России" признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

