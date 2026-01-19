Второе дело против Сагида Муртазалиева дошло до суда

Сагид Муртазалиев, ранее возглавлявший Кизлярский район и Пенсионный фонд Дагестана, обвиняется в организации убийства высокопоставленного полицейского и покушении на муниципального депутата, а также финансировании терроризма. Дело, как и первое о превышении полномочий и мошенничестве, будет рассмотрено заочно, так как Муртазалиев остается в розыске.

Как писал "Кавказский узел", в середине декабря суд в Махачкале заочно приговорил бывшего управляющего отделения Пенсионным фондом в Дагестане Сагида Муртазалиева к девяти годам заключения по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

С 2015 года арестован заочно и находится в международном розыске бывший глава дагестанского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Сагид Муртазалиев. В конце ноября 2025 года суд в Черкесске удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства имущество Муртазалиева и трех его родственников на сотни миллионов рублей. Следствие считает, что в 2010 году Муртазалиев передал через своего родственника, бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова деньги боевикам, которые впоследствии застрелили замначальника ЦПЭ Дагестана Шевкета Куджаева и совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. Андрей Виноградов 22 ноября 2018 года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. На тот момент Муртазалиев, скрывшийся от следствия за рубежом, сохранял ограниченное влияние в Дагестане, указывали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сагида Муртазалиева, бывшего главы Кизлярского района и Пенсионного фонда Дагестана. Его обвиняют в организации убийства высокопоставленного полицейского и покушения на муниципального депутата, а также финансировании терроризма, сообщил "Коммерсант".

В материалах дела указано, что в начале 2009 года в Кизлярском районе Дагестана было создано незаконное вооруженное формирование. Целью его участников было отторжение от России ряда республик для создания на территории Северного Кавказа исламского государства. Сагид Муртазалиев, в то время занимавший пост главы Кизлярского района, по версии следствия, захотел сотрудничать с террористами для достижения своих личных целей и в сентябре 2009 года передал одному из участников формирования 2,7 миллиона рублей.

В 2010-м Сагид Муртазалиев, уже будучи главой республиканского Пенсионного фонда, пообещал передать на нужды незаконного формирования 100 тысяч долларов (3 миллиона рублей по тогдашнему курсу), если его участники убьют замначальника отдела по противодействию экстремизму Центра "Э" при МВД по Дагестану Шевкета Куджаева и исполняющего обязанности замглавы Кизляра Василия Наумочкина.

К участию Сагид Муртазалиев привлек своего знакомого Омара Асадулаева и главу муниципального образования Кизлярский район Андрея Виноградова которые после достижения договоренности о совершении убийств передали деньги террористам.