Театрализованная акция в поддержку Сидорова и Мордасова прошла в Ростове-на-Дону

07 декабря 2019, 19:08

Активисты на митинге-флэшмобе в Ростове-на-Дону выступили в поддержку узников совести и против репрессий. Они разыграли сценку задержания Владислава Мордасова и Яна Сидорова и суда над ними с участием присяжным.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Вячеслав Шашмин (в СМИ упоминается как Шамшин), также обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках, ему назначено 3 года условно. На барахолке в поддержку ростовских активистов, которая прошла 30 ноября в Сахаровском центре в Москве, было собрано более 170 тыс. рублей. 1 декабря участники акции в Ростове-на-Дону потребовали освободить политзаключенных и анонсировали следующую акцию на 7 декабря.

Опрошенные "Кавказским узлом" активисты заявили, что осужденные не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

Сегодняшний митинг в парке Строителей сопровождался театрализованным действием: несколько человек стояли связанные металлической цепью, рты у них были заклеены черным скотчем, у некоторых на груди висели таблички: "я вне политики", "мы за стабильность", "от меня ничего не зависит", передал корреспондент "Кавказского узла".

Двое пикетчиков, изображавшие Сидорова и Мордасова, отделились от стоявших и подняли плакаты "Верните землю ростовским погорельцам!" и с требованием отставки местной власти. После выбежал человек, изображавший омоновца, он "задержал" активистов и посадил в "клетку". Затем активисты разыграли суд над задержанными с участием присяжных. К "клетке" вышел "прокурор", который зачитал обвинительное заключение, отметив, что "полицейские словно стеной цунами встали на пути у смутьянов и беспорядков не состоялось". После этого слово предоставили двум "адвокатам Сидорова и Мордасова", которые прочитали стихотворение поэта Дмитрия Быкова "Сидят в Ростове два пикетчика...".

Затем, по сценарию митинга, "подсудимым" было предоставлено последнее слово, в котором они отвергли обвинения в свой адрес и заявили о пытках. "Присяжные" по очереди передавали друг другу микрофон и произносили "Невиновен!". В итоге "прокурор" заявил, что "с учетом голосования присяжных, подсудимые должны быть оправданы" и активисты, исполнявшие роли Мордасова и Сидорова вышли из клетки. Другие участники пикета сорвали скотчи, сбросили с рук цепи и стали скандировать "Свобода! Отпускай!".

В то время, как несколько активистов играли свои роли на митинге-флешмобе, другие участники акции стояли с плакатами "Свободу всем узникам совести", "Власть, отпусти заложников!", "Нельзя молчать, когда сажают невиновных!".

После флешмоба, собравшего около двух десятков зрителей из числа прохожих, желающие смогли высказаться в "открытый микрофон".

Организатор акции Елена Меньшенина отметила, что активисты хотели донести до людей то, что "на месте заключенных в современной России может оказаться любой".

"Мы рассчитываем, что визуальные эффекты привлекут внимание и помогут зрителям мысленно поставить себя на место заключенных. Репетиций практически не проводили, распределили роли, подготовили реквизит. Идея изменить традиционный формат возникала и раньше, но сейчас, поскольку акции в поддержку ребят проходят постоянно, пришлось ее реализовать - традиционный формат митинга нельзя проводить по одной теме, угасает интерес. Идея действа - это коллективное творчество активистов партии "Яблоко", а сценарий на основании идеи написала я", - рассказала Меньшенина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее данным, на митинге собрались более 50 человек.

"Летом 2017 года Госдума приняла закон о применении спецсредств к заключенным, и теперь повсеместно применяются электрошокеры. Сейчас развязаны руки у силовых структур. Если мы будем молчать, будут принимать еще более жестокие законы. Принят закон "об иностранных агентах", "об оскорблении власти" - возмутительные вещи", - заявила участница пикета Лидия Ольшанская корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Ростова-на-Дону Анна отметила, что в таком крупном городе число участников могло быть гораздо больше. "Мне очень жаль, что люди молчат", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"За громким названием "Революция 5-11-17" в действительности ничего не стояло, был пшик. Никакие опасные действия по свержению кого-либо - вооружение, подготовка каких-то подразделений - там не обсуждались. Но наши правоохранители почуяли запах денег, запах звездочек и в этом чате начали появляться провокаторы, их сообщения легли в протоколы. У них не было людских резервов, материальных резервов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии "Гражданская инициатива" Николай Кладовой.

5 ноября 2017 года в различных регионах, в том числе и в городах на юге России, прошли акции, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Согласно приговору Ростовского облсуда, Мордасов был сторонником движения "Артподготовка"* и создал в мессенджере Telegram открытую группу "Революция 5-11-17 Ростов-на-Дону", дав права администратора Сидорову. Акция, которую следствие квалифицировало как массовые беспорядки, была запланирована в центре Ростова-на-Дону. Перед ее проведением Мордасов и Сидоров лично встретились с подписчиками группы, а чтобы распространить информацию об акции, нанесли в разных местах города надписи "5.11.2017 - День, когда проснется народ", говорится в решении суда.

Мероприятие было согласовано с властями города. За пикетчиками наблюдали не менее двадцати полицейских и люди в штатском, которые снимали акцию на камеры. Театральное действие пикетчиков привлекло прохожих, некоторые из них фотографировались на фоне самодельной "клетки" и "коллегии присяжных".

10 декабря в здании Южного окружного военного суда состоится рассмотрение апелляции по делу о подготовке беспорядков в Ростове-на-Дону, написал "Коммерсант" 26 ноября.

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда в 2017 году.