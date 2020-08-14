Ростовские погорельцы в суде назвали недостаточными полученные компенсации

14 августа 2020, 22:28

Суммы компенсаций, которые власти выплатили ростовчанам после пожара на Театральном спуске, не соответствуют стоимости сгоревшего имущества, заявили потерпевшие в суде. Некоторым из них после пожара пришлось переехать в жилье худшего качества, так как на равноценное сгоревшему не хватило денег.

Как сообщал "Кавказский узел", по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону обвинения в халатности предъявлены бывшей замглавы Пролетарского района Марине Беляевой, которая, по версии следствия, не проконтролировала выявление несанкционированных свалок, а также руководителю филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному - они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества. Все обвиняемые не признали вину. На заседании 29 июля погорельцы заявили, что мусорной свалки на месте возгорания не было.



21-22 августа 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону сгорел жилой квартал. Было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признаны более 700 человек. Один человек погиб, семь были госпитализированы. Причиной пожара, по версии следствия, стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли.

Потерпевшие настаивают на версии поджога

В Пролетарском райсуде Ростова-на-Дону 14 августа продолжилось рассмотрение дела о масштабном пожаре на Театральном спуске. На судебное заседание пришли трое погорельцев, подсудимые Игорь Безземельный и Павел Трунов, их адвокаты и прокурор. Подсудимой Марине Беляевой суд разрешил не присутствовать на процессе, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Первым давал показания 28-летний Геннадий Борисов. Он рассказал, что до пожара жил в доме 62 по переулку Чувашскому вместе с матерью и отцом. Борисов отметил, что по этому адресу находились сразу два дома и сарай, принадлежавшие дедушке, умершему за два месяца до пожара.

Отвечая на вопросы прокурора и адвокатов, Борисов пояснил, что на момент начала пожара он и его мать находились на работе, а отец - в Карачаево-Черкесии. Он рассказал, что о пожаре его по телефону известил друг. После этого, по словам Борисова, он приехал с работы и попытался пройти к горящему дому, но силовики не пропустили его.

Борисов сказал, что пожар полностью уничтожил дом, в котором он проживал вместе с родителями. Личный материальный ущерб потерпевший оценил в 132 тысячи рублей. Он пояснил, что в эту сумму вошла стоимость его личных вещей, автозапчастей, магнитолы, электроинструментов, велосипедов, мебели и книг. Погорелец сказал, что ему и матери был выдан жилищный сертификат на 1 миллион 950 тысяч рублей. Отец оспаривает сумму жилищного сертификата в суде, поскольку счел ее мизерной, сообщил Борисов.

"Погорельцы считают причиной пожара поджог", - отметил Борисов. От материальных претензий к подсудимым он отказался.

Версию о поджоге домов в квартале на Театральном спуске погорельцы озвучивали и ранее. "Мое мнение – это поджог. В течение 10 минут вспыхнули все дома, как мне показалось", - рассказала 9 декабря 2019 года в суде потерпевшая Лариса Попова. На заседании 16 декабря 2019 года одна из потерпевших сообщила об известных ей угрозах поджога домов в квартале. Погорелец Михаил Шубленов 23 декабря 2019 года в суде также настаивал на версии поджога. Очевидцы описывали группу людей с закрытыми лицами, которые заходили во дворы и поджигали дома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, заявили 15 января в суде двое из допрошенных погорельцев.

Потерпевший отметил, что в 200-300 метрах от его дома, возле дома 50 по переулку Чувашскому, была старая свалка, но ко времени пожара она уже не использовалась, поскольку люди выбрасывали мусор в появившиеся за несколько лет до пожара мусорные жбаны.

Следующим был допрошен пенсионер Сергей Краснокутский, проживавший в доме 14-16/12 по переулку Чувашскому. По его словам, большое домовладение было оформлено на троих хозяев, он занимал свою долю с женой и сыном.

Краснокутский сообщил, что 21 августа в 12.00 мск он находился дома и собирался пообедать, когда с улицы до него донеслись крики соседей: "Пожар!". "Я вышел на улицу, увидел огонь и дым в районе (переулка Чувашского, 50 - прим. "Кавказского узла") … Еще подумал тогда, что пожар далеко, ветер дует не в нашу сторону, нас не коснется. Пошел в дом обедать, но через несколько минут соседи опять закричали: "Пожар!", - рассказал пенсионер.



По словам Краснокутского, он второй раз вышел из дома и увидел, что дымится крыша на соседнем заброшенном доме, а через несколько минут здание уже было объято пламенем. При этом, утверждает он, языки огня виднелись не снаружи дома, а внутри него. "Я взял шланг, две минуты поливал огонь водой, но воду отключили. Я схватил лопату и начал засыпать огонь землей, но с лопатой против огня ничего не сделаешь", - посетовал потерпевший.

Потерпевшие и ранее заявляли об отключении воды при пожаре. Так, 2 декабря 2019 года погорельцы рассказали, что воды не было в гидрантах, из-за чего пожарные не тушили огонь. А на заседании 21 февраля потерпевшая Надежда Сопова сообщила, что во время пожара у соседнего дома находились пожарные, но воды у них не было.

Пожарные приехали только через час после начала пожара, "хотя им ехать пять минут", и долгое время растягивали шланги, искали гидранты, воду, но никаких активных действий по тушению пожара не предпринимали, сказал Краснокутский. И только примерно в 15.30 мск, когда огонь охватил большое количество домов, пожарные начали тушить пожар, утверждает пенсионер. "Это (пожар - прим. "Кавказского узла") было устроено специально... Люди говорят, был поджог, но сам я не видел", - добавил он.

Потерпевший подчеркнул, что огонь во время пожара шел не из одного места, а распространялся несвязанными друг с другом очагами, при этом вековые деревья "вспыхивали, как будто их полили горючей жидкостью".



Краснокутский сообщил, что жилищный сертификат он не получил, поскольку его кирпичный дом во время пожара уцелел. Сгорел только гараж, стоимость которого вместе с находившимся там имуществом потерпевший оценил в 450 тысяч рублей. Между тем, отметил он, ему выплатили лишь 50 тысяч рублей в качестве материальной компенсации за утерю имущества.

Его супруга Наталья Краснокутская рассказала, что во время пожара находилась на работе. Она подтвердила, что все члены семьи получили по 50 тысяч рублей компенсаций за утраченное имущество. От материальных претензий к подсудимым супруги отказались.

В конце заседания судья зачитала письменные показания потерпевших, которые не смогли явиться в суд. В частности, согласно показаниям пенсионерки Семенкиной, жительницы дома 9 по переулку Грибоедовскому, пожар начался 21 августа 2017 года "примерно в 12 часов".

По версии следствия, пожар начался в 12.38 мск. Ранее потерпевшие также указывали в суде, что узнали о пожаре раньше этого времени. 9 декабря 2019 года в суде Лариса Попова рассказала, что 21 августа 2017 года ей позвонил в дверь полицейский и приказал немедленно покинуть дом "по причине распространившегося пожара". Попова уверенно заявила, что это произошло до 12.00 мск. На заседании 2 декабря 2019 года Ирина Мухина, жительница частного двухэтажного дома на Очаковской, заявила, что ребенок позвонил ей и сообщил о пожаре еще в 12.00 мск. Пенсионерка Ангелина Куренная также сообщила в суде, что она увидела черный дым в районе Театральной площади "около 12.00, может, чуть раньше".

"Я вышла во двор, увидела пожар в районе многоэтажных домов, ко мне во двор уже летел пепел, горела хозяйственная постройка, находящаяся у нас во дворе", - огласила протокол допроса потерпевшей судья. Из документа следовало, что во время пожара Семенкину вместе с другими членами семьи эвакуировали сотрудники МЧС. Дом потерпевшей был поврежден частично: шифер на крыше был поколот, а комнаты залиты водой. Общий ущерб женщина оценила в 25 500 рублей. Также она рассказала, что за два месяца до пожара к ней приходили двое молодых людей, представившиеся сотрудниками администрации. "Спрашивали за соседский дом, который до этого сгорел. Также они интересовались у меня, получила ли я сертификат на переселение. Я с ними разговор поддерживать не стала и ушла в дом", - зачитала показания Семенкиной судья.

Следующее заседание по этому делу состоится 19 августа в 10.00 мск.

Погорельцев не устроили суммы компенсаций

После заседания погорельцы сказали корреспонденту "Кавказского узла", что недовольны суммами выплаченных им компенсаций, а некоторые посетовали, что вообще их не получили.

Елена Санина, проживавшая в доме 42 по переулку Чувашскому, заявила, что компенсации ей не хватило на покупку жилья, и деньги пришлось добавлять. "Мы купили квартиру в том же районе города. Дом здесь купить нереально. Дом лучше, чем квартира, там земля", - отметила она. Санина сказала, что ее семье из четырех человек дали на покупку жилья 3 миллиона 400 тысяч рублей, а квартиру без ремонта они купили за 4 миллиона рублей. При этом площадь сгоревшего дома была 100 квадратных метров, а квартира - 72, отметила она.

Индивидуальный предприниматель Елена Барановская более 15 лет прожила с мужем в доме 46 по переулку Чувашскому. Она рассказала, что ее жилье сгорело во время пожара, но жилищного сертификата и каких-либо выплат она так и не получила. "Дали [сертификат] только родителям мужа, мужу и брату. Они купили дом. Мне [ничего] не дали, я не владела домом и не была там прописана", - пояснила Барановская.

По ее словам, сейчас она живет у родителей в садовом товариществе "Виноградарь". Женщина сомневается в необходимости подавать в суд из-за невыплаты компенсации. "В суд дорого обращаться – траты на адвокатов превысят компенсации", - считает Барановская.

Адвокат Роман Яньшин подчеркнул, что все погорельцы указывают на бездействие пожарных и отсутствие воды в районе пожара. "В материалах дела есть ситуационная экспертиза, которая проводилась в Санкт-Петербурге на стадии следствия. Эксперт, проанализировав допросы работников МЧС, телефонные переговоры, переговоры с диспетчерскими службами, сделал вывод, что между уничтожением объектов недвижимости и отсутствием воды в гидрантах имеется прямая причинно-следственная связь, даже если причиной пожара было короткое замыкание", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Яньшин.

Адвокат убежден, что причиной пожара был поджог. "Первоначально по статье "Поджог" дело и возбуждалось, но потом следствие пошло по удобному пути. Ведь легче всего сказать, что замкнуло провода", - посетовал Яньшин.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".