Предложение ростовских чиновников не устроило жителей аварийного дома

Чиновники администрации Ростова-на-Дону предложили укрепить швеллерами стены аварийного дома на улице Казахской, а также осушить подвал. Жильцы дома заявили, что укреплять стены бесполезно, потребовали оценить квартиры и срочно выкупить их.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской, 93 в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. В мае власти Ростова-на-Дону после многочисленных жалоб жильцов разрушающегося двухэтажного дома на улице Казахской признали его аварийным. 17 августа этого года жители дома пожаловались, что трещины увеличиваются, но власти Ростова-на-Дону не спешат расселять людей и не следят за состоянием дома.

Жители аварийного дома 93 по улице Казахской в Ростове-на-Дону добились встречи с представителями городской администрации, однако последние попытались убедить их, что дом достаточно укрепить швеллерами и осушить подвал. Собственники заявили, что укреплять дом поздно, пишет 24 августа 161.ru.

Убедить чиновников жителям не удалось, те настаивали, что достаточно будет укрепить дом. "Швеллеры вы ставить не будете. Вы вообще даже к стенам не притронетесь, потому что вы к ним не подойдете. Чтобы вы понимали, сыпется на втором этаже. А мы просто стоим. Мы не лазаем, не бегаем, мы не хлопаем", - заявила одна из жительниц дома, добавив: "Дом разваливается".

Темы оценки недвижимости и выкупа квартир чиновники предпочли не касаться. По словам юриста Ирины Якымив, которая присутствовала на встрече, представители администрации четко заявили, что начинать процесс оценки не планируют.

"Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года обрушился первый подъезд пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Власти пообещали увеличить выплаты жильцам за потерю имущества с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В январе стало известно, что результаты экспертизы оценки стоимости квадратного метра жилплощади не устроили администрацию, они запросили новую.

По данным на 20 июля, около 70 семей оспаривает в судах решение администрации Ростова-на-Дону о размере выплаты за квартиры в частично обрушившемся доме на улице Нариманова, часть из них уже выиграла процессы. 1,3 миллиона рублей, которые согласилась выплатить администрация, недостаточно для покупки жилья, заявили они.

