Жители аварийного дома в Ростове-на-Дону призвали власти ускорить расселение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трещины в признанном аварийном доме на улице Казахской увеличились, но власти Ростова-на-Дону не спешат расселять людей и не следят за состоянием дома, рассказали жильцы.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. В мае власти Ростова-на-Дону после многочисленных жалоб жильцов разрушающегося двухэтажного дома на улице Казахской признали его аварийным.

Жители аварийного дома по улице Казахской обратились к властям, призвав ускорить расселение жильцов. Как следует из видео, записанного в августе, в квартирах второго этажа треснули потолки, по дому идут глубокие трещины, в восьмой и третьей квартирах треснули несущие стены, а в сами квартиры можно попасть только при помощи монтировки. Размер трещин увеличивается, но, по словам жильцов, за установленными маячками никто не следит.

"Дни идут, ничего не меняется, никто не обращает на нас внимания. Это будет Нариманова номер два. Мы решили записать видеообращение и наглядно показать, что происходит с нашим домом. Может, кто-то не верит. Это всё очень страшно и опасно. Чего они ждут? Что люди останутся под завалами? Мы просим выкупить эти 16 квартир, чтобы люди могли съехать и приобрести что-то безопасное", — привело издание слова одной из местных жительниц.

"Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года обрушился первый подъезд пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Власти пообещали увеличить выплаты жильцам за потерю имущества с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В январе стало известно, что результаты экспертизы оценки стоимости квадратного метра жилплощади не устроили администрацию, они запросили новую.

По данным на 20 июля, около 70 семей оспаривает в судах решение администрации Ростова-на-Дону о размере выплаты за квартиры в частично обрушившемся доме на улице Нариманова, часть из них уже выиграла процессы. 1,3 миллиона рублей, которые согласилась выплатить администрация, недостаточно для покупки жилья, заявили они.

