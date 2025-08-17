×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:40, 17 августа 2025

Жители аварийного дома в Ростове-на-Дону призвали власти ускорить расселение

Фасад аварийного дома покрыт трещинами. Стоп-кадр видео 161.ru jn 17.08.25,https://161.ru/text/gorod/2025/08/17/75835763/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трещины в признанном аварийном доме на улице Казахской увеличились, но власти Ростова-на-Дону не спешат расселять людей и не следят за состоянием дома, рассказали жильцы.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. В мае власти Ростова-на-Дону после многочисленных жалоб жильцов разрушающегося двухэтажного дома на улице Казахской признали его аварийным.

Жители аварийного дома по улице Казахской обратились к властям, призвав ускорить расселение жильцов. Как следует из видео, записанного в августе, в квартирах второго этажа треснули потолки, по дому идут глубокие трещины, в восьмой и третьей квартирах треснули несущие стены, а в сами квартиры можно попасть только при помощи монтировки. Размер трещин увеличивается, но, по словам жильцов, за установленными маячками никто не следит.

"Дни идут, ничего не меняется, никто не обращает на нас внимания. Это будет Нариманова номер два. Мы решили записать видеообращение и наглядно показать, что происходит с нашим домом. Может, кто-то не верит. Это всё очень страшно и опасно. Чего они ждут? Что люди останутся под завалами? Мы просим выкупить эти 16 квартир, чтобы люди могли съехать и приобрести что-то безопасное", — привело издание слова одной из местных жительниц.

"Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года обрушился первый подъезд пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Власти пообещали увеличить выплаты жильцам за потерю имущества с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В январе стало известно, что результаты экспертизы оценки стоимости квадратного метра жилплощади не устроили администрацию, они запросили новую. 

По данным на 20 июля, около 70 семей оспаривает в судах решение администрации Ростова-на-Дону о размере выплаты за квартиры в частично обрушившемся доме на улице Нариманова, часть из них уже выиграла процессы. 1,3 миллиона рублей, которые согласилась выплатить администрация, недостаточно для покупки жилья, заявили они.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Анна Цомартова. Скриншот фото из одноименного Telegram-канала https://t.me/ANNATSOMARTOVA22.
12:44, 17 августа 2025
Эксперты исключили суицид Анны Цомартовой
09:45, 17 августа 2025
После атаки БПЛА задержано движение 14 "южных" поездов
Люк коллектора, где найдены тела рабочих. Фото с телеграм-канала Следкома Ростовской области. https://t.me/SU_SKR161/3730
01:55, 17 августа 2025
Двое рабочих погибли в коллекторе в Таганроге
Российские бойцы. Скриншот фото Минобороны России от 13.08.25, https://t.me/mod_russia/55508.
10:15, 16 августа 2025
Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России
08:47, 16 августа 2025
23 беспилотника сбиты ночью в южных регионах России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Затонувший танкер. Фото: Минприроды России
15 августа 2025, 23:56
Демонтированы выступающие части затонувших в Черном море танкеров с мазутом

Микаел Аджапаян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
15 августа 2025, 19:57
Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна

Тедо Абрамов. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNXo-KPAKsP/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 августа 2025, 14:39
Суд признал невиновным участника акций протеста в Тбилиси Абрамова 

Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/
15 августа 2025, 13:40
Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше