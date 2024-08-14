Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов разрушающегося дома в Ростове-на-Дону

14 августа 2024, 09:47

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Председатель СКР потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа стало известно, что председатель Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием разрушающегося двухэтажного дома по улице Станиславского в Ростове-на-Дону. После этого городская администрация признала аварийным дом 1880 года постройки. Жильцы рассказали, что с 2017 года обращались в различные инстанции с требованием признать здание аварийным, но реакции не было.

Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Казахской в Ростове-на-Дону, сообщил 13 августа Информационный центр СКР.

"Фасад здания 1960 года постройки разрушается, в результате чего на стенах образовались трещины, подвальные помещения регулярно затапливаются нечистотами. В июле текущего года гражданами за свой счет проведена независимая экспертиза, признавшая строение непригодным для дальнейшей эксплуатации и представляющим угрозу для проживания граждан. До настоящего времени здание аварийным не признано. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли", - говорится в публикации на странице ведомства во "Вконтакте".

Областное управление СКР в своем аккаунте сделало репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

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