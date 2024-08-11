Ростовчане добились признания разрушающегося дома аварийным

11 августа 2024, 12:01

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Власти Ростова-на-Дону признали двухэтажный разрушающийся дом по улице Станиславского аварийным после того, как на его состояние обратил внимание председатель Следкома Александр Бастрыкин. Жильцы дома ранее пожаловались, что с 2017 года обращались в различные инстанции с требованием признать здание аварийным, и что реакции не было.

Как информировал "Кавказский узел", 8 августа стало известно, что председатель Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием разрушающегося двухэтажного дома по улице Станиславского в Ростове-на-Дону. После этого городская администрация сообщила о готовящемся признании дома 1880-го года постройки аварийным.

Администрация Ростова-на-Дону признала аварийным дом №268 по улице Станиславского. Ведется оповещение жильцов дома о принятых мерах и возможности переселения в маневренный фонд, сообщил 10 августа "Блокнот Волгоград".

Дом №268 по улице Станиславского также признан подлежащим сносу. Департаментом ЖКХ и энергетики подготовлен соответствующий проект правового акта, отметила 10 августа пресс-службы мэрии Ростова-на-Дону на сайте городской администрации.

Напомним, ранее жильцы дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что добивались того, чтобы власти признания его аварийным с 2017 года. В декабре 2017 года была проведена экспертиза, которая признала износ дома более 70%. Жильцы обращались в различные инстанции, но реакции не последовало, отметила жительница Ростова-на-Дону Елизавета.

Другая жительница дома Ирина отметила, что на 10 августа была запланирована встреча с чиновниками, на которой они должны были объявить жильцам дома о том, что признали дом аварийным. Ирина также отметила, что жильцы дома не желают переселяться в маневренный фонд, поскольку в этом случае им придется тесниться на ограниченной площади.

Маневренный фонд в Ростове-на-Дону очень маленький по сравнению с количеством домов, жильцы которых нуждаются в расселении, отметила депутат гордумы Наталья Оськина. "Маневренный фонд по предварительным данным рассчитан примерно на 650 человек. В срочном расселении нуждается около 150 домов", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

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