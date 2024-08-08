Жильцов разрушающегося дома в центре Ростова-на-Дону возмутили условия расселения

08 августа 2024, 15:31

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Администрация Ростова-на-Дону после того, как состоянием дома по улице Станиславского заинтересовался Бастрыкин, сообщила о готовящемся признании дома 1880 года постройки аварийным и переселении жильцов в маневренный фонд на окраине города. При этом власти пока не озвучили сроков проживания во временном жилье, где в больших квартирах придется разместиться нескольким семьям, и размера компенсаций, посетовали жильцы. Они добавили, что переселение в маневренный фонд создаст трудности в работе и учебе.

Председатель Следкома России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Станиславского в городе Ростове-на-Дону. "Перекрытия здания 1880 года постройки деформировались, подвал затоплен, кирпичная кладка обрушается на пешеходную зону. При этом в проведении капитального ремонта, а также в признании строения аварийным гражданам отказано. В СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка", - сообщило управление Следкома России по Ростовской области 2 августа.

Власти города в тот же день на своем сайте отчитались, что "принято решение об инициировании администрацией Кировского района вопроса о признании дома аварийным", и сообщили, что ведется информирование жильцов дома о возможном переселении в маневренный фонд.

Жительница Ростова-на-Дону Елизавета проживает в одной из квартир рушащегося дома на Станиславского, 268, которую она купила в ипотеку в 2017 году.

"Я купила квартиру в этом доме в ипотеку в конце декабря 2017 года. И как потом оказалось в декабре 2017 года уже проходила экспертиза, которая признала износ дома более 70%. Дом сняли с капремонта. И с 2017 по 2024 года дом непонятно в каком статусе. Жильцы жаловались, писали во все инстанции. Все бесполезно. Если бы администрация вовремя признала дом аварийным или хотя бы ветхим, я б квартиру не купила. Конечно, я понимала, что дом старый, но думала в нём прожить подольше, конечно. Теперь в ипотеке ещё и материнский капитал, и соответственно выделена доля ребенку. У нас с ребенком это единственное жилье", - рассказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, на данный момент в здании введен режим повышенной готовности. "Прошло собрание, было предложено переселение в маневренный фонд на Суворовском. Это просто нереально. Ребенка нужно отвести в сад и успеть на работу приехать. А работаю я в РЖД, и самым главным требованием к моей должности является проживание не более чем в 30 минутах ходьбы от работы. А теперь мне что делать? Я точно не успею в 07.00 отвести ребенка и попасть на работу к 08.00 на Театральную площадь. А муниципальное жилье якобы будет через несколько лет в Вересаево, но там трёхкомнатные квартиры. То есть проживание трёх семей в одной квартире. Это тоже я считаю неприемлемым. Администрация якобы в течении двух недель обещает признать аварийным. Но это пока обещания. Помимо признания аварийным дом должен быть включен в региональную программу по расселению", - отметила она.

Елизавета опасается, что в случае получения компенсации, она не сможет приобрести квартиру рядом с местом работы. "Если проводить аналогию с соседним домом, то нам за квадратный метр дадут в лучшем случае 90 тысяч рублей. Это чуть больше 3 миллионов в моем случае. Этих денег не хватит явно на однокомнатную квартиру даже в отдалённом районе, не говоря уже о центре. А для меня территориальное расположение квартиры очень важно. Если мне придется переехать в другой район, то я потеряю работу. Предоставлять квартиры администрация не собирается. Понимаю, что скорее всего придется обращаться в суд. Это дополнительные деньги и время. И самое главное жить-то где, не понимаю? Съем жилья в центре мне не по силам. Сроки компенсации или предоставления жилья очень размыты. Насколько я знаю, в этом году переселяют дома, которые были признаны аварийными в 2017 году. То есть если на общих основаниях - это не менее пяти лет. Если будут расселять в экстренном порядке, то, возможно, быстрее", - пожаловалась жительница.

Администрация города грозит отключением коммуникаций, если жильцы откажутся покидать дом. "Администрация заявляет, если мы в добровольном порядке не переселимся в маневренный фонд, они отключат коммуникации и по сути заставят нас уехать. Лично меня интересует вопрос, почему до 2017 года дом не был признан аварийным, когда из-за незаконного строительства высотки просыпался фундамент. В каком статусе находился дом с 2017 по настоящее время без капремонта и без аварийности. И как добиться адекватной компенсации или предоставления другой жилплощади в этом районе. Для меня это, прям, очень важный момент", - сказала она.

Другая жительница этого дома Анастасия отмечает, что жильцы в полной неопределенности. "У меня соцнайм, и мне компенсация не положена. Мне должны предоставить жильё равнозначное тому, в котором проживаю. По срокам ничего не понятно пока. Все зависит от того, будет ли подходящая квартира по площади в наличии. Пока этого никто сказать не может", - рассказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, никто из жильцов не горит желанием переезжать в маневренный фонд. "Конечно, жильцы не ожидали, что это будет так резко. Но мы все понимаем, что дом старый и рано или поздно это случится. Просто пока наш дом не взяли на контроль в СК РФ, мы никому были не нужны, а сейчас все срочно и быстро. Конечно, я не хочу переезжать в маневренный фонд, так как он на Суворовском. Ребенку идти в первый класс, работаю я в центре. Ещё и перспектива жить с чужими людьми в одной квартире. Но когда дом признают аварийным и начнётся расселение, выбора у меня не будет", - отметила она.

В маневренном фонде жильцы будут проживать в одной квартире несколькими семьями, добавила она. "Маневренный фонд - в основном это Суворовский, возможно, Вересаево. Большие квартиры, в которых буду проживать по две-три семьи. Пока не получим компенсацию или равнозначное жильё по соцнайму. У меня нет жилья, куда мы могли бы съехать. У меня есть ипотека, но дом еще строится, и жить нам больше негде. А снять квартиру на это время - очень дорого", - сообщила Анастасия.

Расселение в маневренный фонд возможно только после признания дома аварийным, отмечает еще одна жительница дома на Станиславском, 268 Ирина. "Пока что наш дом ещё не признан официально аварийным, это решение затягивается. О принятии решения нам объявят официально на встрече с жильцами. Так должно быть по закону. И только после этого уже будут заниматься расселением, а пока сказали привести в порядок документы, если у кого-то есть проблемы", - рассказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, жильцы в ужасе от того, что их ждет. "Жильцы пока что мало что понимают, особенно одинокие и пожилые люди. Все в ужасе от того, что нас ждёт. Компенсации и предоставление маневренного фонда у каждой квартиры - разные, зависит от площади квартиры и от количества жильцов, это всё очень сложно. Для переселения в основном называют микрорайон Суворовский", - сказала она.

10 августа пройдет встреча с представителями администрации Кировского района, на которой жильцы хотят получить ответы на все волнующие их вопросы, добавила Ирина. "На эту субботу у нас назначена встреча с администрацией Кировского района и с нашей управляющей компанией. Мы бы очень хотели с ними встретиться, но боюсь, что управляющая компания не придет, они боятся нашего дома", - отметила она.

Маневренный фонд в Ростове очень маленький по сравнению с количеством домов, где жильцы нуждаются в расселении, говорит депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина. "Маневренный фонд по предварительным данным рассчитан примерно на 650 человек. Плюс-минус, если потеснятся. В срочном расселении нуждается около 150 домов", – рассказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, чтобы своевременно решать проблемы аварийных домов, не дожидаясь, пока они рухнут, необходимо сделать следующее.

"Необходимо, чтобы каждый застройщик за использование участка земли под застройку отдавал минимум 10% квартир для переселенцев всех категорий. А не как у нас. И надо ввести изменения в законодательство, обязующие управляющие компании не бросать аварийные дома, а вести мониторинг за состоянием и вовремя подавать на признание аварийности и вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - указала она.

В администрации города рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что аварийное состояние этого дома было официально подтверждено только в прошлом году.

"Многоквартирный дом по улице Станиславского, 268 состоит из литеров А и Б – 1880 года постройки, в реестре аварийного жилищного фонда Кировского района не значится, статуса объекта культурного наследия не имеет. Многоквартирный дом по адресу: улица Станиславского, 268, литеры А, Б, на основании заключенного муниципального контракта от 25.09.2023 № 82 на проведение работ по обследованию несущих конструкций многоквартирных домов на предмет их технического состояния был обследован специализированной организацией ООО "Главленэксперт". По результатам обследования, состояние несущих конструкций указанного МКД оценивается как аварийное", - сказал представитель администрации Ростова-на-Дону.

Окончательно статус дома должна определить межведомственная комиссия по признанию жилья аварийным.

"В августе этого года в межведомственную комиссию по признанию жилья аварийным направлен пакет документов, необходимый для рассмотрения комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Вопрос признания жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции отнесены к исключительной компетенции комиссии. В случае признания многоквартирного дома по адресу: улица Станиславского, 268, литеры А, Б, аварийным и подлежащим сносу дом будет включен в областную адресную программу переселения граждан. Вопросы расселения жильцов аварийных домов отнесены к исключительной компетенции департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону", - отметили в администрации города.

Как писал "Кавказский узел", 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры. Власти Ростова-на-Дону сообщили, что на 15 июля намечено начало сноса дома, работы продлятся до 18 июля. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов обрушившегося дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которые пожаловались на планы властей о сносе.

21 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников. 21 мая силовики не смогли сдержать жителей дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которым после эвакуации в конце января из-за опасности обрушения не разрешали забрать вещи. Экспертиза заключила, что пребывание в доме опасно, и здание может обрушиться в любой момент, заявил глава города, а его заместитель сообщил жильцам, что власти уже компенсировали жителям полную потерю имущества, выплатив по сто тысяч рублей. Около 20 собственников квартир были задержаны, когда пытались забрать свои вещи. Силовики проверили документы и вынесенные из дома вещи и взяли объяснения, рассказала депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина.

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