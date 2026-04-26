Бывший судья из Ростовской области осужден за мошенничество

К семи годам колонии приговорил суд бывшего судью Шахтинского городского суда Сергея Шама, признав виновным в мошенничестве, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело против бывшего судьи Шахтинского городского суда Сергея Шама, который подозревается в мошенничестве.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговори бывшего судью Шахтинского городского суда Сергея Шама к семи годам колонии, признав виновным в покушении на мошенничество при получении выплат, мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений 1 , пишет 25 апреля "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу суда.

По данным следствия, Шам принимал участие в схеме по хищению бюджетных денег, которые выделялись на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков. Юрист Анна Прудченко убеждала пожилых женщин, что они имеют право на предоставление социальной выплаты по случаю расселения. Когда ей передавали пакет документов, она передавали их сотруднице администрации города Наталье Демидовой, которая направляла их в суд. Иски попадали Шаму, который их удовлетворял. Фактически же собственники не имели права на получение субсидий. Ущербу от действия судьи и юристов был причинен ущерб на 70 миллионов рублей.

Вместе с Шамом были осуждены 13 пенсионерок, их признали виновными в мошенничестве при получении выплат или покушении на мошенничество и приговорили к условным срокам от полутора до трех лет.