Бывший судья из Ростовской области осужден за мошенничество

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К семи годам колонии приговорил суд бывшего судью Шахтинского городского суда Сергея Шама, признав виновным в мошенничестве, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело против бывшего судьи Шахтинского городского суда Сергея Шама, который подозревается в мошенничестве.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговори бывшего судью Шахтинского городского суда Сергея Шама к семи годам колонии, признав виновным в покушении на мошенничество при получении выплат, мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений , пишет 25 апреля "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу суда.

По данным следствия, Шам принимал участие в схеме по хищению бюджетных денег, которые выделялись на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков. Юрист Анна Прудченко убеждала пожилых женщин, что они имеют право на предоставление социальной выплаты по случаю расселения. Когда ей передавали пакет документов, она передавали их сотруднице администрации города Наталье Демидовой, которая направляла их в суд. Иски попадали Шаму, который их удовлетворял. Фактически же собственники не имели права на получение субсидий. Ущербу от действия судьи и юристов был причинен ущерб на 70 миллионов рублей.

Вместе с Шамом были осуждены 13 пенсионерок, их признали виновными в мошенничестве при получении выплат или покушении на мошенничество и приговорили к условным срокам от полутора до трех лет.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

