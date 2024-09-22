Судья из Шахт заподозрен в мошенничестве

22 сентября 2024, 01:18

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Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело против бывшего судьи Шахтинского городского суда Сергея Шама, который подозревается в мошенничестве.

Следствие считает, что Шам в период с 2019 по 2021 год помогал подельникам присваивать бюджетные средства, которые выделялись на переселение граждан из ветхого жилья. Для этого компания находила собственников аварийных квартир и с целью увеличения размера субсидий прописывала в них третьих лиц. Затем по искам собственников Шам выносил решения, которыми признавал факт проживания упомянутых граждан в аварийной квартире, сообщает 20 сентября "Право.ру" в материале про итоги сентябрьского заседания ВККС.

По данным Следкома России, с помощью такой схемы из бюджета города было похищено 30 миллионов рублей и была предпринята попытка похитить еще 42 миллиона рублей. Он подозревается в совершении преступления по трем статьям Уголовного кодекса - мошенничестве, служебном подлоге и вынесении незаконных приговоров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 мая 2023 года председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко, которые обвинены в получении крупных взяток. 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело, в июле Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову. Бондаренко был лишен полномочий и должности и также отправлен в СИЗО. В марте суд отказался перевести Золотареву, Юрову и Бондаренко под домашний арест.

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