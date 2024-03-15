Трем ростовским судьям отказано в переводе под домашний арест

15 марта 2024, 06:28

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Суд в Москве отказался перевести под домашний арест и продлил срок пребывания под стражей ростовским судьям Елене Золотаревой, Татьяне Юровой и Георгию Бондаренко, арестованным по делу о взятках.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая 2023 года председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело, в июле Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову. Бондаренко был лишен полномочий и должности и также отправлен в СИЗО.

27 октября 2023 года Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе согласие возбудить уголовное дело в отношении Золотаревой.

Суд в Москве отклонил просьбы о домашнем аресте и отправил на три месяца в СИЗО Елену Золотареву, Татьяну Юрову и Георгия Бондаренко, сообщает сегодня издание SotaVision*.

"Адвокаты утверждают, что в деле нет фактических доказательств получения денежных средств в виде фото или видеофиксации. Все обвинения основаны на показаниях адвоката Елены Субботиной", - говорится в публикации.

Следователь сообщил на заседании суда, что по делу собрано уже много доказательств, допрошены 33 свидетеля, проведено 25 обысков, назначены шесть лингвистических и почерковедческих экспертиз, пишет издание.

Напомним, трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагалось возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, Юрова выступала посредником в передаче взяток Золотаревой. Один эпизод касается получения 10 миллионов рублей за решение по уголовному делу, еще в двух эпизодах фигурирует сумма в 2 миллиона рублей, в других двух – по одному миллиону рублей. Источники в силовых структурах сообщили, что подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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