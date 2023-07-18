Елена Золотарева отправлена в СИЗО

18 июля 2023, 23:40

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Басманный районный суд в Москве арестовал на два месяца бывших председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотарёвой, её заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело. 13 июля ВККС решила прекратить добровольную отставку Золотаревой и лишила ее льгот. 15 июля стало известно, что Золотарева, которая с апреля находилась под домашним арестом, госпитализирована в тяжелом состоянии с отравлением.

Трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагается возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, который просил заключить Золотареву и Юрову под стражу. Обе пробудут в СИЗО как минимум до до 17 сентября, сообщил сегодня "Коммерсант".

Следствие считает, что Юрова выступала посредником в передаче взяток Золотаревой. Один эпизод касается получения 10 млн рублей за определенное решение по уголовному делу, которое обеспечила руководитель суда. Еще в двух эпизодах фигурирует сумма в 2 млн рублей, в других двух - 1 млн рублей.

Отравление, с которым Золотарева попала в больницу за несколько дней до ареста, было результатом попытки самоубийства, утверждает Baza.

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