Праздничные мероприятия в Мясниковском районе отменены после атаки БПЛА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Отмену массовых мероприятий, запланированных на день Победы, чиновники в Ростовской области объяснили желанием сосредоточиться на ликвидации последствий атаки беспилотников.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 мая в селе Чалтырь Мясниковского района в результате атаки БПЛА было повреждено 50 частных домов и три автомобиля. В этом же районе в результате падения ракеты произошел пожар и обрушение здания склада.
БПЛА попали также в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов. Ограничения были сняты в тот же день.
Администрация Мясниковского района отменила все массовые мероприятия, запланированные на 9 мая в связи с днем Победы. Решение принято после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 8 мая, сообщает сегодня "Коммерсант".
Согласно пояснению районных властей, праздничную программу свернули "в целях безопасности жителей" и для того, чтобы сосредоточить силы на ликвидации последствий воздушной атаки, пишет издание.
Соответствующее обращение к жителям Мясниковского района разместил на своей странице во "ВКонтакте" "Отдел культуры и молодёжной политики Администрации Мясниковского района".
Почтить память героев можно индивидуально
"Все массовые мероприятия, запланированные на 9–11 мая, отменяются! [...] Возложение цветов — в любое удобное время, самостоятельно или семьями, без организованного участия детей. Почтить память героев можно индивидуально. Онлайн-акции вместо очных концертов и шествий. [...] Спортивные мероприятия переносятся на 15–22 мая", - говорится в публикации.
Напомним, 9 мая 2025 года военные парады прошли в нескольких городах ЮФО: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Майкопе, Элисте и Астрахани. В большинстве городов зрители смогли увидеть колонны военных и техники. Парад в Волгограде прошел без воздушной части, ее отменили по соображениям безопасности.
В 2024 году формат празднования дня Победы был изменен в целом ряде регионов юга России: в Черкесске и Краснодаре парады не проводились, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске прошли без участия зрителей. Годом ранее парады проводились в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.