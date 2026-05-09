09:59, 9 мая 2026

Праздничные мероприятия в Мясниковском районе отменены после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отмену массовых мероприятий, запланированных на день Победы, чиновники в Ростовской области объяснили желанием сосредоточиться на ликвидации последствий атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 мая в селе Чалтырь Мясниковского района в результате атаки БПЛА было повреждено 50 частных домов и три автомобиля. В этом же районе в результате падения ракеты произошел пожар и обрушение здания склада.

БПЛА попали также в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов. Ограничения были сняты в тот же день.

Администрация Мясниковского района отменила все массовые мероприятия, запланированные на 9 мая в связи с днем Победы. Решение принято после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 8 мая, сообщает сегодня "Коммерсант".

Согласно пояснению районных властей, праздничную программу свернули "в целях безопасности жителей" и для того, чтобы сосредоточить силы на ликвидации последствий воздушной атаки, пишет издание.

Соответствующее обращение к жителям Мясниковского района разместил на своей странице во "ВКонтакте" "Отдел культуры и молодёжной политики Администрации Мясниковского района".

Почтить память героев можно индивидуально

"Все массовые мероприятия, запланированные на 9–11 мая, отменяются! [...] Возложение цветов — в любое удобное время, самостоятельно или семьями, без организованного участия детей. Почтить память героев можно индивидуально. Онлайн-акции вместо очных концертов и шествий. [...] Спортивные мероприятия переносятся на 15–22 мая", - говорится в публикации.

Напомним, 9 мая 2025 года военные парады прошли в нескольких городах ЮФО: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Майкопе, Элисте и Астрахани. В большинстве городов зрители смогли увидеть колонны военных и техники. Парад в Волгограде прошел без воздушной части, ее отменили по соображениям безопасности.

В 2024 году формат празднования дня Победы был изменен в целом ряде регионов юга России: в Черкесске и Краснодаре парады не проводились, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске прошли без участия зрителей. Годом ранее парады проводились в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
