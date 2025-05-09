Жители шести городов юга России смогли понаблюдать за военными парадами

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Военные парады в ЮФО прошли в Ростове-на-Дону, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Майкопе, Элисте и Астрахани. В большинстве городов местные жители смогли увидеть колонны военных и техники, в Новороссийске отсутствие зрителей объяснили соображениями безопасности.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 20204 года представители властей заявили, что в целях безопасности не будут проводиться парады на 9 мая в Черкесске и Краснодаре, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске парады пройдут без участия зрителей.

Военные парады с участием пеших расчетов и механизированных колонн состоялись в большинстве субъектах Южного федерального округа в присутствии зрителей/

Парад в Волгограде прошел сегодня без воздушной части, ее отменили по соображениям безопасности, сообщает "Высота 102".

По главной площади Волгограда прошли сегодня в парадном строю 38 расчетов – военнослужащие роты Почетного караула, военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, парадный расчёт Главного управления МВД России по Волгоградской области, ретровзвод имени Марии Лиманской, расчёт личного состава МЧС России по Волгоградской области, сотрудники ПУ ФСБ России по Волгоградской области, 20-ой гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, военнослужащие Южного военного округа, 22-й отдельной Ордена Жукова бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, слушатели академии МВД России, кадеты, сообщает издание.

По площади Павших Борцов проехала новейшая техника Минобороны. В этом году ее было 30 единиц, не считая шести внедорожников «Уаз Патриот», передает V1.

В Волгограде выстроились очереди к основным достопримечательностям, в частности к музею-панораме "Сталинградская битва", передает издание.

По главной площади Ростова-на-Дону прошли около трёх тысяч человек – это военнослужащие Южного военного округа, силовых ведомств, воспитанники кадетских корпусов, других учебных заведений. По улицам Ростова-на-Дону проехали более 60 единиц боевой и специальной техники, в том числе времён Великой Отечественной войны, сообщает правительство Ростовской области.

Тренировки авиации в 2025 году не проводились, отметило издание 1rnd.ru.

Решение о том, что парады по случаю 80-летнего юбилея в Ростове-на-Дону и Новочеркасске пройдут со зрителями региональный оперштаб озвучил лишь вечером 8 мая.

Историческую часть парада в Новочеркасске группы с боевыми знаменами корпусов дивизии 8-й общевойсковой армии, боевыми знаменами 150-й стрелковой дивизии и полков, входящих в ее состав. На площади прошли знамённые группы со штандартами Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Продолжил праздник парадный расчет 133-й бригады правления 8-й общевойсковой гвардейской армии. в параде ттакже приняли участие кадеты Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса и студенты-спасатели Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления. После прохождения парадных расчётов по проспекту Платовскому прошла механизированная колонна боевой техники от времен Великой Отечественной войны до специальной военной операции -«Катюши», танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3, бронетранспортеры, боевые машины. Прошла по площади и советская техника, в том числе буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие МТ12 «Рапира». Также в составе парада прошли буксируемые гаубицы Д30, радиорелейные станции, бронеавтомобили, отчиталась мэрия Новочеркасска.

В Новороссийске парад прошел без зрителей в целях безопасности — все желающие смогли посмотреть онлайн-трансляцию, сообщает "РБК-Кубань".

Новороссийск стал единственным городом на Кубани, где сегодня состоялся военный парад, сообщает 93.ru.

Старт параду дал выстрел с крейсера «Михаил Кутузов». В шествии приняли участие больше 2000 человек, в том числе военнослужащие Черноморского флота, курсанты военных училищ, юнармейцы, сотрудники МЧС, казаки Кубанского казачьего войска, парадные расчёты Пограничного управления ФСБ, а также участники военной операции на Украине. Впервые в военном параде пронесли штандарты соединений и воинских частей, которые принимали участие в боях на Малой Земле и у Новороссийска, говорится в публикации.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. Власти города объявили режим ЧС. По их предварительным данным, более чем в 90 квартирах повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух квартирах взрывом задело стены.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале поделился кадрами с торжественного построения военнослужащих Майкопского гарнизона, правоохранительных органов Республики Адыгея и юнармейцев в Майкопе, которые также прошли торжественным маршем перед домом правительства региона. Мероприятие прошло в присутствии зрителей, сообщает "Интерфакс".

В Элисте в параде приняли участие всадники. По центру города прошел марш пеших парадных расчетов, состоящих из сотрудников правоохранительных ведомств, МЧС, курсантов Казачьего корпуса и Учебного центра КалмГУ, также прошла колонна военной и специализированной техники, демонстрируя мощь отечественного оружия. Также по главной улице проехали 80 всадников, облаченных в военную форму образца 110-й Отдельной Калмыцкой Кавалерийской Дивизии, участвовавшей в обороне Кавказа и освобождении сотен городов южных границ Советского Союза, сообщила мэрия города.

Как следует из фото, опубликованных в Telegram-канале администрации, зрители на параде были немногочисленными.

По данным пресс-службы губернатора Астраханской области, на центральной площади Астрахани состоялось торжественное построение войск Астраханского территориального гарнизона. Всего были задействованы 1154 служащих личного состава.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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