Стендапер из Ейска задержан по делу об оскорблении участника СВО

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Артемий Останин задержан при попытке уехать из России.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело против стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида, который подорвался на мине. Следствие увидело в его словах оскорбление участника спецоперации, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку.

Артемий Останин задержан при попытке пересечь российскую границу, он доставлен в Москву. Стендапер подозревается в "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" (пунк. "а" части 2 статьи 282 УК России), пишет телеграм-канал "Осторожно, новости".

Напомним, Останин в своем выступлени рассказал о попрошайке без ног, который в метро наехал ему на ногу. Он назвал инвалида "культяповозкой" и "скейтером без ног", а также заявил, что тот "на мине подорвался". При этом он не упоминал СВО и военнослужащих, написал 16 марта "Коммерсант".

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