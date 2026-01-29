Дело против сестер Хачатурян возобновлено вопреки признанию их жертвами насилия

Следственный комитет возобновил расследование дела по делу об убийстве Михаила Хачатуряна его дочерьми несмотря на решение суда, посмертно признавшего бизнесмена виновным в насилии над девушками. Представитель Хачатуряна продолжает оспаривать заявления сестер о сексуальном насилии со стороны отца.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года следствие завершило расследование дела о насилии над детьми Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвинены трое его дочерей. При этом следователи ужесточили обвинение в связи с распространением материалов интимного характера с участием дочерей убитого. Дело против самих сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, прокуратура в октябре 2023 года вернула следователям. Ведомство напомнило, что девушки подвергались насилию в семье, и потребовало указать в обвинительном заключении мотивы убийства.

В июле 2018 года три сестры Хачатурян в возрасте от 17 до 19 лет были задержаны в Москве по подозрению в убийстве отца. В июле 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинение двум сестрам, обязав перед этим Следком переквалифицировать преступление как необходимую оборону. Дело младшей сестры, признанной невменяемой, решено было рассматривать отдельно. Позднее суд постановил вернуть в Генпрокуратуру для дополнительного расследования дело сестер.

Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела против Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян. Следователи намерены определить отвечают ли действия сестер рамкам необходимой самообороны или они должны быть обвинены в убийстве, сообщил 28 января со ссылкой на адвоката одной из девушек “Коммерсант”.

Алексей Паршин отметил, что ни следователи, ни защита так и не получили постановление Мосгорсуда по делу Михаила Хачатуряна, осужденного посмертно за сексуальное насилие над дочерьми. “После получения постановления мы подадим ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян”, - приводит его слова издание.

В апреле 2025 года Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в физическом и сексуальном насилии над дочерьми, а также в распространении порнографических материалов - он отправлял порнографические видео подруге сестер. Уголовное преследование Хачатуряна суд прекратил в связи с его смертью. Защитники сестер Хачатурян после этого решения выражали надежду, что девушки могут быть освобождены от уголовной ответственности, так как есть основания признать их действия необходимой самообороной. Адвокаты Хачатуряна обжаловали это решение, требуя признать Хачатуряна невиновным и реабилитировать его. Мосгорсуд в ноябре 2025 года отклонил их жалобу, но изменил в решении районного суда формулировку "признать виновным" на "признать совершившим преступления".

Информацию о возобновлении расследования дела сестер Хачатурян подтвердил и представитель родственников убитого Георгий Чугуашвили. “Проводятся следственные действия, будут им вменять то, что и вменяли ранее - убийство. Мы оспариваем мотив убийства, они указывают, что он якобы их насиловал, мы отказываемся в это верить, доказательств в материалах дела нет", - цитирует его слова РИА “Новости”.

Юридическую помощь сестрам Хачатурян оказывает Консорциум женских НПО. Прокуратура еще в начале 2020 года обязывала СК переквалифицировать обвинение в убийстве по предварительному сговору на убийство в рамках необходимой самообороны, но этого так и не было сделано - спустя несколько месяцев Генпрокуратуру возглавил бывший зампред СК и ведомство изменило позицию, отмечается в Telegram-канале правозащитников.

Родственники Михаила Хачатуряна посещали закрытые судебные заседания по его делу, где представлялись доказательства и показания свидетелей, но продолжали утверждать, что он невиновен, отметила адвокат Мари Давтян, участвующая в защите сестер, после окончания процесса. По словам Давтян, родственники Хачатуряна “ходили на телепередачи”, в результате чего “появилось огромное количество дезинформации”.

Сестры Хачатурян остаются под запретом определенных действий: им запрещено общаться друг с другом и с иными участниками уголовного дела, а также с журналистами.

“Пользоваться интернетом можно только для доступа к Госуслугам и прочим государственным сервисам (...) Сейчас они работают, сами снимают квартиры, обеспечивают себя. Все живут в разных местах. Они окончили школу, работают, строят свою жизнь как [другие] молодые женщины их возраста. Я могу сказать, что девчонки, конечно, большие молодцы. Им удается жить обычной человеческой жизнью, мы видим, что они очень успешно реабилитируются”, - цитировал слова Давтян в апреле 2025 года кооператив независимых журналистов “Берег”.

