03:20, 25 февраля 2026

Минприроды Кубани оценило ущерб животному миру после аварии танкеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 34,22 миллиарда рублей оценило министерство природных ресурсов Краснодарского края края ущерб, нанесенный животному миру после аварии танкеров в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", спустя год после аварии танкеров в Керченском проливе местные жители находят испачканных в нефтепродуктах птиц, а волонтеры центра "Жемчужная" продолжают работу по их реабилитации, несмотря на огромные долги. В январе в реабилитационный центр "Жемчужная" продолжили поступать испачканные в свежем мазуте птицы, хотя официально о выбросах мазута не сообщалось. 22 февраля в реабилитационный центр в поселке Витязево только за один день после шторма поступили 63 птицы в мазуте. Волонтеры сообщили, что у них находится еще 200 птиц на реабилитации.

Правительство России 20 февраля сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры назвали это утверждение недостоверным, разместив фото и видео выбросов после шторма. 21 февраля на пляжах Анапы и поселка Веселовка зафиксированы выбросы мазута, но это старый мазут, который лежал на дне, заявил оперштаб. Наиболее масштабные выбросы на Бугазской косе, отметили волонтеры.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило в 34 миллиарда рублей ущерб животному миру, нанесенный при разливе нефтепродуктов из танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в декабре 2024 года. Оценку ущерба озвучили в Арбитражном суде Кубани при слушании иска к владельцам и фрахтователю танкеров, пишет 24 февраля РИА "Новости".

Требование о взыскании ущерба адресовано владельцу судна "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть", владельцу судна "Волгонефть-212" ООО "КамаТрансОйл" и его фрахтователю "ООО "Кама Шиппинг".

Представитель ведомства в суде заявила, что ЧС в Керченском проливе привела к уничтожению животного мира и среды их обитания в Анапском, Темрюкском районе и городе Новороссийске. Ущерб, нанесенный "объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, и иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства, составил 34,122 миллиарда рублей.

По ее словам, по настоящее время на указанных территориях, а также в центрах реабилитации диких животных погибают "объекты животного мира", и их числе животные, занесенные не только в Красную книгу Кубани, но и в Красную книгу Российской Федерации.

Также представитель истца добавила, что причинен вред почве на особо охраняемой природной территории - озере Соленом. Площадь загрязнения территории этого памятника природы составила 1336 квадратных метров.

Помимо 34,22 миллиарда рублей ущерба окружающей среде краевое министерство потребовало взыскать с ответчиков 30,725 миллиона рублей убытков бюджету Краснодарского края.

Представитель Генпрокуратуры России поддержал заявленное истцом требование в полном размере. Представитель ЗАО "Волгатранснефть" ходатайствовала о передаче дела по подсудности в арбитражный суд Москвы, а также о приостановлении производства по делу, так как, по ее словам, региональный орган не вправе устанавливать собственные нормативы платы за вред, нанесенный окружающей среде.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

