Суд отказался изменить меру пресечения Сергею Туркменяну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд отклонил жалобу генерального директора компании "СВС Шиппинг", которая организовала в конце прошлого года рейс парома Seabridge из Трабзона в Сочи, на продление срока содержания под стражей.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля стало известно, что Сергей Туркменян - гендиректор компании "СВС Шиппинг", которая организовала в конце 2025 года рейсы парома Seabridge из турецкого Трабзона в Сочи, находится под стражей по обвинению в выводе средств в теневой оборот.

Паром из Трабзона с 20 пассажирами отправился 5 ноября, утром 6 ноября он намеревался высадить пассажиров в порту Сочи. Сутки паром провел на внешнем рейде, после чего был проведен осмотр судна, и представители компании "СВС Шиппинг", которая обслуживает рейсы, намеревались высадить пассажиров и вечером 7 ноября отправиться в обратный путь. 9 ноября паром вынужден был вернуться в Турцию. 11 ноября 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя отказ пустить паром Seabridge из Трабзона в порт Сочи, заявил, что инфраструктура не готова к приему грузопассажирских судов. 19 декабря Росморречфлот закрыл паромную линию "Лидер Лайн" между Трабзоном и Сочи по просьбе Кондратьева.

Краснодарский краевой суд 24 февраля отклонил жалобу на арест директора "СВС Шиппинг" Сергея Туркменяна, обвиняемого в финансовых махинациях. Защита предпринимателя просила отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, суд в ходатайстве отказал, пишет 24 февраля РБК.

В карточке дела указано, что жалоба защиты Туркменяна на продление срока содержания под стражей была передана судье 17 февраля. "Судебный акт оставлен без изменения", - говорится в карточке.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном существовало с 1993 по 2011 год и было прервано во время реконструкции порта к Олимпиаде-2014. Попытки возобновить рейсы предпринимались с 2023 года, но сроки постоянно переносились из-за политических и санитарных ограничений, рассказал ранее Сергей Туркменян "Кавказскому узлу".