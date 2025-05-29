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15:20, 29 мая 2025

Замминистра природных ресурсов Краснодарского края арестован на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанный накануне первый замглавы кубанского минприроды Александр Каинов помещен в рамках расследования дела о мошенничестве на четыре миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел",  ранее на два месяца арестовал суд бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Первомайский суд Краснодара поместил в СИЗО на два месяца заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Там отметили, что на помещении Каинова под арест настаивало следствие. «Судом ходатайство удовлетворено», — говорится сегодняшнем в сообщении в телеграм-канале объединенной пресс-службы.

Отметим, что максимальное наказание по инкриминируемой Каинову части 4 статьи 159 Уголовного кодекса составляет десять лет лишения свободы.

О задержании замминистра 28 мая сообщили в региональном управлении СКР. По версии следствия, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в изменении приговора внуку его товарища, который был приговорен к лишению свободы за повторное вождение в состоянии опьянения. Каинов взамен потребовал 4 млн рублей, в действительности намереваясь присвоить деньги себе, говорится в сообщении в телеграм-канале регионального управления Следкома. 

Таким образом, как считает следствие, чиновник получил от введенного в заблуждение жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 млн рублей, 200 тыс. из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе. При этом по результатам пересмотра вышестоящей инстанцией приговор был оставлен в силе.

Каинов занял пост первого замглавы краевого минприроды в октябре 2018 года. В администрации региона он координировал работу финансово-экономического управления, отмечает РБК.

Отметим, что в марте суд в Краснодаре принял к рассмотрению дело бывшего вице-губернатора Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки.

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