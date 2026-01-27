Жители села под Волгоградом назвали бедствием аварию на насосной станции

В домах села Заплавное в Ленинском районе Волгоградской области уже четыре дня отсутствует отопление и водоснабжение. Сельчане призвали власти привлечь к решению проблемы силы МЧС и военных.

Водо- и теплоснабжение в Заплавном прервано с 23 января: оба насоса на насосной станции, которая закачивает из реки Ахтубы воду в систему центрального водоснабжения села, перегорели. Местные жители отмечают, что авария произошла на фоне сильных морозов - температура воздуха в разное время суток составляет от -15 до -25 градусов.

Село Заплавное Ленинского района Волгоградской области расположено на левом берегу реки Ахтуба, при этом часть села (микрорайон «8 марта») располагается и на правом ее берегу в пойменной зоне. В окрестностях села располагаются несколько садовых некоммерческих товариществ (СНТ), ранее принадлежавших предприятиям города Волжского. Заплавное - один из крупных и старинных населенных пунктов Волгоградской области, в нем проживают около 4 тысяч человек. Около половины трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве и животноводстве, часть жителей работают в Волжском и в райцентрах Средняя Ахтуба и Ленинск. Значительное количество селян преклонного возраста - пенсионеры.

Село было основано русскими колонистами в 1774 году, после чего заселялось переселенцами из Новороссии и беглыми крепостными крестьянами. До революции село было купеческим и промышленным центром. В Заплавном до сих пор сохранились старинные здания (в основном купеческие дома), которые государством не защищены, но «обладают признаками памятников архитектуры». В годы Сталинградской битвы, в тылу Советской армии, в районе Заплавного базировался 662-й Севастопольский штурмовой авиаполк 8-й воздушной армии и 12 госпиталей. 874 умерших от ран защитников Сталинграда покоятся в Братской могиле, памятник стоит на государственной охране. Заплавное также является православным центром местного значения, в нем действует Свято-Никольский приход, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» волгоградский историк Андрей Кудинов.

Семья Кудинова снимает дачу в одном из СНТ, расположенном у Заплавного. «Заплавное - старинное село, о нем можно много рассказывать. Место, в котором село располагается, одно из самых живописных в нашей области, люди там проживают достойные. То, что происходит сейчас там, недопустимо в гуманитарном смысле, настоящее коммунальное бедствие», - заявил историк.

Он пояснил, что большая часть села снабжается водой централизованным порядком благодаря насосной станции, на которой произошла авария. «Мало у кого есть свои скважины, да и качество воды в скважинах технического, а не питьевого свойства. Нет воды - нет централизованного отопления, газовые колонки автоматически отключаются, невозможно поить скотину. Был там в воскресенье, 25 января, старики снег растапливали, чтобы скот свой напоить. Многие в прорубь ходят на Ахтубу, но много ли пенсионеры немощные могут так воды натаскать?» - возмутился Кудинов.

Вода в магазинах подорожала втрое

Жители села помогали аварийной бригаде «кто чем мог» - дрова им носили, баллоны газовые, бочку для отогревания рабочих и замерзшего оборудования, рассказала жительница Заплавного Елена корреспонденту «Кавказского узла». По ее словам, больше всего пострадали от отсутствия отопления детский сад, школа и двухэтажные многоквартирные дома. Глава поселения обратился к селянам с просьбой одолжить на время ремонтных работ тепловые пушки, но пока никто не откликнулся на эту просьбу.

Мы таскали весь день воду из проруби - матери сначала натаскали, потом себе

«Ничего с насосами не получается: сгорели, говорят, а запасного насоса почему-то нет. И все, рабочие руками разводят: мы, говорят, не боги. Вот сегодня (26 января) мы таскали весь день воду из проруби - матери сначала натаскали, потом себе. Много ли вручную сносишь воды? Водовозка стоит у магазина «Елена», вода в ней ржавая, такую мы скотине не даем. Газовый котел у нас из-за отсутствия воды отключился. Все тепло теперь от двух электрообогревателей. Это сколько же нам за электричество платить придется?» - возмутилась женщина.

Она опасается, что нагрузка на электросети может привести к отключения электричества. «Тогда мы точно все тут замерзнем», - предрекла Елена.

Пятилитровая бутыль питьевой воды в магазине выросла в цене за время бедствия в три раза: стоила 50 рублей, сейчас продается за 150 рублей, заявила ее соседка Светлана корреспонденту «Кавказского узла».

«Кому катастрофа, а кому барыши. В водоканал мы даже не звонили, нам рабочие бригады и так все объяснили - воды, говорят, пока не ждите. Два насоса погорели. Рабочие герои, работают и днем и ночью, к ним нет претензий. Вопросы к местным властям: как так они готовились к зиме, что бедствие приключилось, почему нет запасного насоса?» - посетовала Светлана.

Женщина рассказала, что подвозную воду селяне ждали у магазина «Елена» больше часа, но качество воды оказалось плохим: «коричневая, пить нельзя». Она также сообщила, что местные жители помогают рабочим аварийной бригады по мере возможностей - в частности, принесли бочку, дрова для обогрева рабочих.

Семен Полянский проживает с семьей в Волжском. На выходных он забрал племянницу с двумя детьми к себе домой, так как маленьких детей нужно было купать и обстирывать. «Мы их забрали, потому что нам рабочие (аварийные бригады) сказали, что воды не будет всю эту неделю. А куда ей с двумя маленькими детьми здесь. Родственники все без воды сидят, никто не поможет. Вот приехали, забрали. Вечером в воскресенье обратно привезли - у них в квартире холод, +14 градусов на термометре. Хорошо, что печка есть. А ведь тут люди живут, у которых только центральное отопление», - сказал Семен.

Мужчина заявил, что районные и поселковые власти с проблемой не справляются. По мнению Семена, «нужно подключать МЧС и военных». Полянский также озвучил требование жителей села к поселковой администрации. «Глава Заплавного обязан организовать подвоз воды по графику на все улицы Заплавного, а не только к магазину. Туда не всякий старик добраться может с дальних улиц», - заявил он.

В администрации Ленинского района корреспонденту «Кавказского узла» отказали в комментарии о ситуации, предложив писать информационный запрос в аппарат губернатора. В то же время не представившийся сотрудник районной администрации заметил, что руководство района привлекло к ремонтным работам на насосной станции Заплавного «дополнительные силы Ленинского водоканала». Информация о ремонтных работах в Заплавном на сайте районной администрации отсутствует, никакие распоряжения главы района по этому поводу пока не опубликованы. Корреспонденту «Кавказского узла» не смог дозвониться в диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации.

Юрист предложил сельчанам жаловаться в надзорные органы

Ситуация в селе Заплавном повлекла нарушение конституционных прав граждан на благоприятное жилье и безопасную и здоровую среду обитания, указал юрист Сергей Иващенко. Он отметил, что оказание услуг по водоснабжению населения, особенно в зимнее время и в условиях морозов, - прямая обязанность поселковых и районных властей. При этом Сергей Иващенко сослался на федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" (№ 416-ФЗ), согласно которому все вопросы, связанные с урегулированием проблемы, "лежат на плечах местной исполнительной власти".

«Районная администрация должна составить план мероприятий по решению проблемы своевременной и качественной подачи питьевой воды в дома граждан (статья 21 закона). Они же обеспечили только разовый подвоз воды, но этого явно недостаточно. Нужно вернуть подачу воды в дома граждан в прежнем нормативном объеме и в короткие сроки», - пояснил юрист.

Сергей Иващенко рекомендовал потребителям обращаться с жалобами в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Он также сообщил, что в случае, если водоснабжение и теплоснабжение Заплавного не будет осуществляться долгое время в условиях сильных морозов, местным властям необходимо выйти с инициативой к областной власти о введении в селе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). При этом Иващенко сослался на нормы Федерального закона № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Он процитировал статью 1 закона, в которой объясняется этот термин: ЧС - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы ... представляющих опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.