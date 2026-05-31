Власти Анапы объявили об открытии песчаных пляжей для отдыхающих

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

1 июня в Анапе начинается купальный сезон, для отдыхающих открываются часть песчаных пляжей, исключенных из загрязненной зоны, и все галечные пляжи, объявили сегодня власти.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля из опасной зоны был исключен километровый участок песчаного пляжа в селе Витязево, который используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон". Также из зоны ЧС были исключены галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа. 29 мая из опасной зоны был исключен участок от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк". Таким образом, 15 пляжей в Анапе получили необходимые для эксплуатации разрешения после очистки от мазута и засыпки новым песком. Еще 29 пляжей, подготовленных к открытию с началом купального сезона, проходят экспертизу.

Ранее власти пообещали, что купальный сезон в Анапе официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка.

Об открытии пляжей Анапы глава города Светлана Маслова сообщила сегодня в своем телеграм-канале.

"Завтра в Анапе официально стартует купальный сезон. Для купания в море с 1 июня будут доступны все выведенные из опасной зоны пляжи. Это 4,5 км песчаных пляжей: 1 км в Витязево и 3,5 км от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", а также все галечные пляжи", - говорится в публикации.

Купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно, добавила чиновница. "По мере проведения работ по отсыпке чистым песком и последующего исключения их из опасной зоны", - пояснила она.

Чиновники форсировали обновление пляжей вопреки опасениям активистов и экологов

Напомним, кубанское управление Роспотребнадзора заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от участков, где привозной песок еще не засыпали.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, указали они.

Ранее Минэкономразвития призвало ускорить наполнение песком пляжей Анапы, чтобы число туристов выросло по сравнению с 2025 годом. Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram. Песок из карьера в Темрюкском районе по составу максимально схож с пляжным, и его завоз - единственный действенный способ восстановить пляжи и вернуть полноценный курортный сезон, возразила глава города.

Экологи считают, что говорить о пригодности пляжей к приему туристов пока рано, так как еще не подняты затонувшие части танкеров с мазутом, а остаточные загрязнения остаются на песке.

После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

