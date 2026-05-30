Кавказский узел

Спутниковый снимок показал шлейф близ морпорта Туапсе

Обстановка близ Туапсе 29.05.26. Скриншот фото проекта "Прозрачный мир", https://t.me/twrussia/6127.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спутниковый снимок показал в акватории Туапсе, близ порта, Гизель-Дере и Дедеркоя, шлейфы, уходящие в сторону моря, но эти данные  не могут служить стопроцентным подтверждением загрязнения нефтепродуктами, указал проект "Прозрачный мир". Волонтеры отчитались, что установленные ими боны смогли задержать мелкие выбросы.

Как писал "Кавказский узел", около 32,5 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрано и вывезено в Туапсе, спасатели моют плитку на набережной и обочины дорог, сообщил оперштаб. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Всего будут открыты 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования.

Проект "Прозрачный мир" проанализировал спутниковый снимок акватории близ туапсе, сделанный 29 мая со спутника Sentinel-2.

"На изображении заметны протяжённые тёмные шлейфы, уходящие от береговой линии в сторону открытого моря. Наиболее выраженные аномалии наблюдаются южнее города — в районе Гизель-Дере и Дедеркоя, а также вблизи портовой акватории. По своей форме структуры напоминают вытянутые поверхностные плёнки или шлейфы веществ, переносимых течениями и ветром. Однако подобную картину могут создавать как загрязнения, так и взвесь, речной вынос, органические вещества или другие природные процессы", - говорится в описании. 

Штаб "Добровольцы ССЛ" отметил, что установленные ими ранее в Туапсинском районе впитывающие боны протяженностью 200 метров  задержали загрязнение. 

Ухудшение погодных условий сразу после установки показало эффективность мер сразу же. Боны начали абсорбировать тот самый «шейк», который поднимается обычно волнением", - отметили они, добавив, что обученные ими добровольцы продолжают установку бонов. 

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
