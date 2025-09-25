Туристы и отельеры сочли неудачным курортный сезон в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинские отельеры зафиксировали спад турпотока в летний период, а так называемый “бархатный сезон” в сентябре разочаровал туристов. Отдыхающие разочарованы качеством сервиса и высокими ценами услуг, а также напуганы атаками беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в прошлом году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан. С начала года Анапу посетили 1,5 миллиона туристов - почти на три миллиона меньше, чем за тот же период прошлого года.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Поток отдыхающих в Сочи, который оставался “главным курортом” для россиян еще с советских времен, резко вырос после пандемии, когда зарубежные поездки были ограничены, однако сезон 2025 года не оправдал ожиданий представителей туристической отрасли - даже при том, что туристы, по их словам, "после трагедии с разливом нефти в Анапе переключили свое внимание именно на Сочи". Отдыхающие, в свою очередь, тоже остались недовольны отпуском в Сочи: сказались подорожание авиабилетов, рост цен на бензин и другие услуги, а также угроза атак БПЛА.

24 сентября жителям и туристам в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. В Сочи многие отдыхающие вернулась к морю, несмотря на то, что угроза не была отменена. Пользователи соцсети сочли это решение беспечным.

Опрошенные "Кавказским узлом" туристы в 2025 году выбрали для отдыха Сочи по тем же причинам, что и ранее: "это "свой" курорт, не нужна виза"; "прямые рейсы из Москвы и Петербурга"; "сочетаются море и горы (Имеретинка, Роза Хутор). При этом многие ожидали, что отдых в Сочи будет безопаснее и доступнее, чем в Крыму или в Турции, однако по итогам расходы оказались выше ожидаемых, сервис вызывал вопросы, а новости о ночных атаках беспилотников создавали атмосферу тревоги. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает частные мнения опрошенных.

Москвичка Маша со своим парнем Олегом отдыхали в Имеретинке. "Мы были в Сочи неделю, в так называемый самый лучший бархатный сезон, с 10 по 17 сентября. Перелет в Сочи обошелся нам в 12-14 тыяч на человека, отель в Имеретинке стоил 6-8 тысяч в сутки, питание по 1-1,5 тысячи с человека за обед или ужин. За шезлонг на пляже брали около 800–1 200 рублей в день. В итоге за неделю на двоих - около 75 тысяч. При этом в Турции мы отдыхали за 60–65 тысяч с all inclusive. Там не думаешь, где поесть или сколько стоит лежак. В Крыму было тревожно из-за всех событий, хотя цены меньше, чем в Сочи. В Сочи же каждый день новые траты, да ещё и эти новости о дронах в Адлере", - сказала она. Олег добавил, что в следующий раз они, "однозначно", выберут другое направление для отдыха.

Петербуржцы Игорь и Кристина, отдыхавшие в Роза Хутор, заплатили по 20 тысяч на человека за билеты туда и обратно. "Отель в горах — 10–12 тысяч за ночь. Обеды и ужины в кафе выходили по 1,5–2 тысячи рублей на человека, подъемники и развлечения добавили еще 5–7 тысяч. Все вместе на неделю вышло 120–130 тысяч за двоих. В Турции мы отдыхали за 70–80 тысяч, и там было все включено. В Сочи красиво, но слишком дорого и неспокойно. Мы были с 18 по 24 сентября, сегодня улетаем домой", — рассказали они корреспонденту "Кавказского узла" 24 сентября.

Подруги из Петербурга Вера, Саша и Катя, также отдыхавшие в Роза Хутор, тоже не собираются больше отдыхать в Сочи. "На троих в августе перелет стоил около 60 тысяч, отель в Сириусе - "Богатырь" и потом Роза Хутор - по 8-9 тысяч в сутки", - отмечает Вера. Саша добавила, что "питание и пляж обходились в среднем по 3 тысячи в день на человека, а всего за неделю - около 150-160 тысяч". "В Турции отдыхали втроем за 90–100 тысяч и ни о чем не думали. Здесь - дорого, пляжи платные, атаки БПЛА", - резюмировала Катя.

Супруги из Краснодара Мария и Сергей в сентябре сняли комнату на улице Пархоменко в Сочи. 9 сентября, по словам Марии, "не прошло и недели отдыха", обломки беспилотника на этой улице попали в автомобиль, находившийся за рулем мужчина погиб на месте. Тогда были повреждены также около шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы, следует из сообщения мэра Сочи Андрея Прошунина в официальном Telegram-канале.

"Мы собрали вещи и оперативно уехали обратно в Краснодар своим ходом", рассказала Мария. Ее супруг добавил, что "отдых прошел в страхе". "Хозяйка была тоже напугана, мы даже не стали просить ее вернуть деньги. Нам оставалось еще пять суток, за которые мы заплатили вперед 10 000 рублей, - рассказал Сергей. Супруги приехали на отдых в Сочи, потому что "в Анапе грязное море", "в Крым - далеко и неспокойно", а "в Турции никогда не были", однако вновь проводить отпуск в Сочи они не хотят.

Власти отчитываются об успехе турсезона

Мэр Сочи Прошунин в своем Telegram-канале утверждал, что "в пик летнего курортного сезона загрузка отелей и санаториев города приблизилась к 90%". "А общее число туристов достигает 190 тысяч человек - практически уровень прошлого года. Но мы и не ставим задачу бесконечных рекордов по турпотоку. Главное - обеспечить безопасность и высокий уровень комфорта для наших жителей и гостей", - писал он.

Прошунин также заявлял, что "Сочи подтверждает статус одного из самых востребованных направлений летнего отдыха в России и на бархатный сезон". "На сентябрь-октябрь забронировано уже 60% номерного фонда. Во многом этому способствовали специальные предложения от 50 ведущих отелей в виде преференций для семей с детьми и на раннее бронирование", - говорится в публикации мэра.

Чиновники краевой администрации также отчитались, что сезон проходит благополучно: министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в своем Telegram 14 сентября отчиталось, что почти 4 тысячи участников СВО и членов их семей оздоровились в санаториях региона.

Оценки отельеров

По оценкам отельеров и экспертов из Сочи, других курортов юга России и Абхазии, итоги сезона 2025 года нельзя назвать удачными, и перспективы на сезон 2026 года тоже не выглядят оптимистично, рассказала пресс-секретарь Ассоциации отельеров АМОС Ольга Емельянова корреспонденту "Кавказского узла".

"Летний сезон-2025 не оправдал ожиданий отельеров юга России. Так, например, загрузка у некоторых объектов в Сочи упала на 5-7% по сравнению с прошлым годом. Потери в доходах составляют 15-18%. На такую ситуацию повлияли три причины: укрепление рубля (многие туристы предпочли отдыху на юге страны зарубежные курорты), высокая стоимость авиабилетов и холодное начало лета. Поток туристов летом 2025 года в Сочи уменьшился", - сообщила она со ссылкой на единогласное мнение представителей отрасли.

В горах, по словам Емельяновой, средняя стоимость за номер увеличилась на 5,5%. "В целом, в 2025 году у туристов лидирует круглогодичный отдых в горах Сочи. Горный кластер Сочи демонстрирует рост спроса, а пляжный - падение из-за конкуренции с Турцией, Египтом и ОАЭ", - уточнила она.

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров и создатель АМОС Дмитрий Богданов назвал основные факторы снижения потока туристов. По его мнению, это сокращение объема авиаперевозок из-за роста цен на билеты, уход крупных корпоративных клиентов, рост административной и налоговой нагрузки, дефицит подготовленных управленческих кадров и низкий уровень доверия между участниками рынка. Отельеры также подтверждают, что отдых за рубежом обходится дешевле, а угроза атак БПЛА пугает многих туристов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.