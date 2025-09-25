×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:56, 25 сентября 2025

Туристы и отельеры сочли неудачным курортный сезон в Сочи

Отдыхающие у моря в Сочи. Фото: Alex 0101 / unsplash.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинские отельеры зафиксировали спад турпотока в летний период, а так называемый “бархатный сезон” в сентябре разочаровал туристов. Отдыхающие разочарованы качеством сервиса и высокими ценами услуг, а также напуганы атаками беспилотников. 

Как писал "Кавказский узел", в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в прошлом году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан. С начала года Анапу посетили 1,5 миллиона туристов - почти на три миллиона меньше, чем за тот же период прошлого года. 

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Поток отдыхающих в Сочи, который оставался “главным курортом” для россиян еще с советских времен, резко вырос после пандемии, когда зарубежные поездки были ограничены, однако сезон 2025 года не оправдал ожиданий представителей туристической отрасли - даже при том, что туристы, по их словам, "после трагедии с разливом нефти в Анапе переключили свое внимание именно на Сочи". Отдыхающие, в свою очередь, тоже остались недовольны отпуском в Сочи: сказались подорожание авиабилетов, рост цен на бензин и другие услуги, а также угроза атак БПЛА. 

24 сентября жителям и туристам в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. В Сочи многие отдыхающие вернулась к морю, несмотря на то, что угроза не была отменена. Пользователи соцсети сочли это решение беспечным.

Опрошенные "Кавказским узлом" туристы в 2025 году выбрали для отдыха Сочи по тем же причинам, что и ранее: "это "свой" курорт, не нужна виза"; "прямые рейсы из Москвы и Петербурга"; "сочетаются море и горы (Имеретинка, Роза Хутор). При этом многие ожидали, что отдых в Сочи будет безопаснее и доступнее, чем в Крыму или в Турции, однако по итогам расходы оказались выше ожидаемых, сервис вызывал вопросы, а новости о ночных атаках беспилотников создавали атмосферу тревоги. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает частные мнения опрошенных. 

Москвичка Маша со своим парнем Олегом отдыхали в Имеретинке. "Мы были в Сочи неделю, в так называемый самый лучший бархатный сезон, с 10 по 17 сентября. Перелет в Сочи обошелся нам в 12-14 тыяч на человека, отель в Имеретинке стоил 6-8 тысяч в сутки, питание по 1-1,5 тысячи с человека за обед или ужин. За шезлонг на пляже брали около 800–1 200 рублей в день. В итоге за неделю на двоих - около 75 тысяч. При этом в Турции мы отдыхали за 60–65 тысяч с all inclusive. Там не думаешь, где поесть или сколько стоит лежак. В Крыму было тревожно из-за всех событий, хотя цены меньше, чем в Сочи. В Сочи же каждый день новые траты, да ещё и эти новости о дронах в Адлере", - сказала она. Олег добавил, что в следующий раз они, "однозначно", выберут другое направление для отдыха. 

Петербуржцы Игорь и Кристина, отдыхавшие в Роза Хутор, заплатили по 20 тысяч на человека за билеты туда и обратно. "Отель в горах — 10–12 тысяч за ночь. Обеды и ужины в кафе выходили по 1,5–2 тысячи рублей на человека, подъемники и развлечения добавили еще 5–7 тысяч. Все вместе на неделю вышло 120–130 тысяч за двоих. В Турции мы отдыхали за 70–80 тысяч, и там было все включено. В Сочи красиво, но слишком дорого и неспокойно. Мы были с 18 по 24 сентября, сегодня улетаем домой", — рассказали они корреспонденту "Кавказского узла" 24 сентября. 

Подруги из Петербурга Вера, Саша и Катя, также отдыхавшие в Роза Хутор, тоже не собираются больше отдыхать в Сочи. "На троих в августе перелет стоил около 60 тысяч, отель в Сириусе - "Богатырь" и потом Роза Хутор - по 8-9 тысяч в сутки", - отмечает Вера. Саша добавила, что "питание и пляж обходились в среднем по 3 тысячи в день на человека, а всего за неделю - около 150-160 тысяч". "В Турции отдыхали втроем за 90–100 тысяч и ни о чем не думали. Здесь - дорого, пляжи платные, атаки БПЛА", - резюмировала Катя.  

Супруги из Краснодара Мария и Сергей в сентябре сняли комнату на улице Пархоменко в Сочи. 9 сентября, по словам Марии, "не прошло и недели отдыха", обломки беспилотника на этой улице попали в автомобиль, находившийся за рулем мужчина погиб на месте. Тогда были повреждены также около шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы, следует из сообщения мэра Сочи Андрея Прошунина в официальном Telegram-канале. 

"Мы собрали вещи и оперативно уехали обратно в Краснодар своим ходом", рассказала Мария. Ее супруг добавил, что "отдых прошел в страхе". "Хозяйка была тоже напугана, мы даже не стали просить ее вернуть деньги. Нам оставалось еще пять суток, за которые мы заплатили вперед 10 000 рублей, - рассказал Сергей. Супруги приехали на отдых в Сочи, потому что "в Анапе грязное море", "в Крым - далеко и неспокойно", а "в Турции никогда не были", однако вновь проводить отпуск в Сочи они не хотят. 

Власти отчитываются об успехе турсезона

Мэр Сочи Прошунин в своем Telegram-канале утверждал, что "в пик летнего курортного сезона загрузка отелей и санаториев города приблизилась к 90%". "А общее число туристов достигает 190 тысяч человек - практически уровень прошлого года. Но мы и не ставим задачу бесконечных рекордов по турпотоку. Главное - обеспечить безопасность и высокий уровень комфорта для наших жителей и гостей", - писал он. 

Прошунин также заявлял, что "Сочи подтверждает статус одного из самых востребованных направлений летнего отдыха в России и на бархатный сезон". "На сентябрь-октябрь забронировано уже 60% номерного фонда. Во многом этому способствовали специальные предложения от 50 ведущих отелей в виде преференций для семей с детьми и на раннее бронирование", - говорится в публикации мэра. 

Чиновники краевой администрации также отчитались, что сезон проходит благополучно: министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в своем Telegram 14 сентября отчиталось, что почти 4 тысячи участников СВО и членов их семей оздоровились в санаториях региона. 

Оценки отельеров

По оценкам отельеров и экспертов из Сочи, других курортов юга России и Абхазии, итоги сезона 2025 года нельзя назвать удачными, и перспективы на сезон 2026 года тоже не выглядят оптимистично, рассказала пресс-секретарь Ассоциации отельеров АМОС Ольга Емельянова корреспонденту "Кавказского узла".

"Летний сезон-2025 не оправдал ожиданий отельеров юга России. Так, например, загрузка у некоторых объектов в Сочи упала на 5-7% по сравнению с прошлым годом. Потери в доходах составляют 15-18%. На такую ситуацию повлияли три причины: укрепление рубля (многие туристы предпочли отдыху на юге страны зарубежные курорты), высокая стоимость авиабилетов и холодное начало лета. Поток туристов летом 2025 года в Сочи уменьшился", - сообщила она со ссылкой на единогласное мнение представителей отрасли. 

В горах, по словам Емельяновой, средняя стоимость за номер увеличилась на 5,5%. "В целом, в 2025 году у туристов лидирует круглогодичный отдых в горах Сочи. Горный кластер Сочи демонстрирует рост спроса, а пляжный - падение из-за конкуренции с Турцией, Египтом и ОАЭ", - уточнила она.

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров и создатель АМОС Дмитрий Богданов назвал основные факторы снижения потока туристов. По его мнению, это сокращение объема авиаперевозок из-за роста цен на билеты, уход крупных корпоративных клиентов, рост административной и налоговой нагрузки, дефицит подготовленных управленческих кадров и низкий уровень доверия между участниками рынка. Отельеры также подтверждают, что отдых за рубежом обходится дешевле, а угроза атак БПЛА пугает многих туристов. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:04, 29 сентября 2025
Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
18:13, 29 сентября 2025
Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии
17:48, 29 сентября 2025
Жительницу Черкесска оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики
17:33, 29 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
10:57, 29 сентября 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
09:56, 29 сентября 2025
Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае
Все события дня
Новости
Многоэтажка на улице Героев Разведчиков. Сентябрь 2025 года. Фото: https://t.me/chpkrasnodara/67462
12:54, 29 сентября 2025
Жители многоэтажки в Краснодаре пожаловались на канализационные стоки
09:56, 29 сентября 2025
Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае
04:59, 29 сентября 2025
Бывший судья из Краснодара обвинен в захвате сельскохозяйственного предприятия
Система оповещения. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:00, 29 сентября 2025
Власти Кубани на фоне атак БПЛА анонсировали проверку систем оповещения
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:02, 28 сентября 2025
Боец из Новороссийска убит в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Чингиз Ахмадов. Фото: стопкадр из Инстаграма Чингиза Ахмадова - https://www.instagram.com/tv/CAYAe7UIL1h/?utm_source=ig_web_copy_link** Награда за слова: карьера пропагандиста Ахмадова

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Микаел Аджапаян (справа). Cкриншот видео https://pastinfo.am/ru/news/2025/06/27/090807750014/1936392
29 сентября 2025, 18:59
Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапахяна

Нацпарк "Приэльбрусье". Фото пресс-службы нацпарка: http://эльбруспарк.рф/?Page=gallery&act=show_razdel&id=3
29 сентября 2025, 08:58
Суд отказался вернуть в Кабардино-Балкарию дело о мошенничестве с землями нацпарка

Нарек Оганян. Фото: https://news.am/rus/news/906670.html
29 сентября 2025, 06:58
Арестован подозреваемый в убийстве главы Паракара

Оружие, из которого, как считают следователи, был застрелен Володя Григорян. Фото: Следственный комитет Армении https://t.me/committeearm/740
28 сентября 2025, 11:44
Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве главы Паракара

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше