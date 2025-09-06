Анапа не досчиталась трех миллионов туристов на фоне разлива мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала года Анапу посетили 1,5 миллиона туристов, что почти на три миллиона меньше, за тот же период прошлого года. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели и другие средства размещения на фоне разлива мазута были вынуждены делать существенные скидки.

Как писал "Кавказский узел", в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в прошлом году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

По данным на 1 сентября, с начала 2025 года Анапу посетили более 1,5 миллиона туристов, количество экскурсантов (однодневных посетителей) превысило 360 тысяч, годом ранее за этот период в Анапе отдохнули 4,3 миллиона человек, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Минкурортов края

На территории курорта работает 59 санаторно-курортных организации емкостью почти 17 тысяч мест. В начале августа, по данным ведомства, анапские санатории были загружены в среднем на 60%, говорится в публикации издания от 3 сентября.

В туроператорских компаниях падение турпотока оценили по-разному , но везде цифры большие. "По Анапе спад по году — в 3,5–4 раза. Лишь часть туристов решилась поехать, получив очень выгодные цены на туры за счет вынужденных скидок", - процитировало Profi Travel слова директора по продукту компании «Мультитур» Евгении Кизей.

Спрос на туры в Анапу в этом году снизился в пределах 60–70%, отметил туроператор "Алеан". «Летом крупные объекты с хорошей инфраструктурой были загружены на 50–60%. Наибольшим спросом пользовались отели с пакетом "Всё включено". Действовали скидки от 10 до 55% и спецпредложения (бесплатные парковки, поздний выезд, ранний заезд, бесплатные спа-процедуры , посещение корта и др.). Снижение цен стимулировало спрос по направлению», — говорится в публикации от 28 августа.

Многие гостиницы в сезон не открылись. А те, которые решили работать, делали это себе в убыток. "У нас в Анапе два отеля — 2* и 4*. Первый мы решили не открывать, туристов, которые его бронировали, переселили в "Дивный мир Усадьбу Шато". Загрузка в мае была 50% — это неплохой показатель. В летние месяцы — 33–35%, максимум — 40%", — рассказал основатель и генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов.

По его словам, из-за закрытия отеля потери составили примерно 15–20 млн рублей, так как необходимо было платить аренду — ее сумму снизили, но, конечно, не до нуля. Гостиница 4* отработала в убыток: примерно 10 млн рублей.

В курортных поселках Джемете и Витязево в разгар летнего сезона практически на всех мини-отелях и гостевых домах висели объявления – «Есть свободные номера». Хорошая заполняемость – лишь в пансионатах и ведомственных санаториях, куда отдыхающие приезжают по турам, писал 13 июля "Турдом".

Анапские блогеры ежедневно публикуют отчеты с пляжей. Так, отдыхающие расположились на пляже в Джемете неподалеку от техники, занимающейся уборкой пляжей, следует из фотографий, которые опубликовал сегодня автор Telegram-канала "Маковозовы".

