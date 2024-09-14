Саралиев сообщил об обмене пленными

14 сентября 2024, 23:41

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103 военнопленных вернулись в Россию, столько же переданы украинской стороне, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Российские военные были взяты в плен в Курской области, проинформировало Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", служившие в Курской области 115 срочников вернулись в Россию в результате обмена пленными, который проведен силами Минобороны, сообщил 24 августа депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что сегодня состоялся очередной обмен пленными с украинской стороной. "Сегодня состоялся обмен военнопленными по формуле 103 на 103. Наши бойцы возвращаются домой, в Россию", - написал он в своем Telegram-канале

Минобороны России в своем Telegram-канале проинформировало сегодня, что возвращенные в россию бойцы были взяты в плен в Курской области. "При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - указано в сообщении.

Напомним, в Курской области в плен попали три связиста и два стрелка подразделения "Ахмат-Чечня", заявил 13 августа командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что в плен попали "не кадыровцы", бойцы подразделения "Ахмат-Чечня", а спецназа "Ахмат", и добавил, что для чеченца нет ничего позорнее плена. Днем ранее он назвал сообщения о массовой сдаче чеченских бойцов в плен "вбросами противника". Подразделение "Ахмат-Чечня" состоит из уроженцев республики, которые не готовы к боевым действиям и занимаются охраной правопорядка. Сводный батальон "Ахмат", которым командует Алаудинов, так называемая "Армия Исы", ("Армией Исы" в честь Иисуса Христа подразделение называют из-за того, что в нем служит много православных бойцов) в основном состоит из добровольцев, прибывших из разных регионов России, а также бывших "вагнеровцев", чеченцев в нем немного, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Российские власти попытаются обменять в ближайшей перспективе бойцов подразделения "Ахмат-Чечня", которые были взяты в плен к Курской области, предположили военные эксперты. После возращения из плена бойцам придется принести извинения и вновь отправиться на передовую, считают правозащитники.

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