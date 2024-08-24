Саралиев сообщил о возвращении из плена 115 срочников

24 августа 2024, 22:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Служившие в Курской области 115 срочников вернулись в Россию в результате обмена пленными, который проведен силами Минобороны, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Среди вернувшихся на родину по два бойца из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Ростовской области и по одному из Дагестана и Кубани, следует из данных движения "Наш выход".

Об обмене пленными сообщил сегодня представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. "Из украинского плена в Россию вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области. На Украину вернулись 115 освобожденных из плена", - написал он в своем Telegram-канале. Саралиев добавил, что обмен проведен "силами Минобороны".

Общественное движение "Наш выход" опубликовало списки освобожденных российских военнослужащих срочной службы. В их числе 21-летние Максим Авраменко и Василий Беликов из Ставропольского края, 21-летние Тимофей Казанцев и Муса Мусаев из Кабардино-Балкарии, 21-летние Андрей Андреев и Даниил Лисицын из Ростовской области, 20-летний Константин Кравченко из Краснодарского края и 23-летний Шамиль Ахмедов из Дагестана.

Активисты сообщили, что такой быстрый обмен состоялся благодаря активности матерей срочников. "Солдат срочной службы обменяли так быстро, потому что их матери создавали петиции, писали обращения, записывали видео", - говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", в Курской области в плен попали три связиста и два стрелка подразделения "Ахмат-Чечня", заявил 13 августа командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что в плен попали "не кадыровцы", бойцы подразделения "Ахмат-Чечня", а спецназа "Ахмат", и добавил, что для чеченца нет ничего позорнее плена. Днем ранее он назвал сообщения о массовой сдаче чеченских бойцов в плен "вбросами противника". Подразделение "Ахмат-Чечня" состоит из уроженцев республики, которые не готовы к боевым действиям и занимаются охраной правопорядка. Сводный батальон "Ахмат", которым командует Алаудинов, так называемая "Армия Исы", ("Армией Исы" в честь Иисуса Христа подразделение называют из-за того, что в нем служит много православных бойцов) в основном состоит из добровольцев, прибывших из разных регионов России, а также бывших "вагнеровцев", чеченцев в нем немного, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Российские власти попытаются обменять в ближайшей перспективе бойцов подразделения "Ахмат-Чечня", которые были взяты в плен к Курской области, предположили военные эксперты. После возращения из плена бойцам придется принести извинения и вновь отправиться на передовую, считают правозащитники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.