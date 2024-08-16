Военные эксперты и правозащитники оценили шансы на возвращение домой чеченских пленных из "Ахмата"

16 августа 2024, 18:56

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Российские власти попытаются обменять в ближайшей перспективе бойцов подразделения "Ахмат-Чечня", которые были взяты в плен к Курской области, предположили военные эксперты. После возращения из плена бойцам придется принести извинения и вновь отправиться на передовую, считают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в Курской области в плен попали три связиста и два стрелка подразделения "Ахмат-Чечня", заявил 13 августа командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что в плен попали "не кадыровцы", бойцы подразделения "Ахмат-Чечня", а не спецназа "Ахмат", и добавил, что для чеченца нет ничего позорнее плена. Днем ранее он назвал сообщения о массовой сдаче чеченских бойцов в плен "вбросами противника". Подразделение "Ахмат-Чечня" состоит из уроженцев республики, которые не готовы к боевым действиям и занимаются охраной правопорядка. Сводный батальон "Ахмат", которым командует Алаудинов, так называемая "Армия Исы", ("Армией Исы" в честь Иисуса Христоса, подразделение называют из-за того, что в нем служат много православных бойцов) в основном состоит из добровольцев, прибывших из разных регионов России, а также бывших "вагнеровцев", чеченцев в нем немного, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В июне 2023 года Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что в зоне СВО на Запорожском направлении находится 42-я дивизия из Чечни. В нее входят 6 тыс. чеченских военных из полков «Ахмат-Россия», «Ахмат-Чечня», «Север-Ахмат», батальоны «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат» и «Юг-Ахмат». В марте 2024 года стало известно, что подразделения «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня» находятся в Брянской и Курской области на Сумском и Черниговском направлениях. В зоне специальной военной операции, по словам главы республики, находились бойцы Управления Росгвардии по Чеченской Республике из 94-го и 96-го полков, и ОМОНа "Ахмат-1". Также боевые задачи на Украине выполняет спецназ «Ахмат». Сводный батальон "Ахмат" (который также называют "спецназом "Ахмат") - входит в структуру Росгвардии, следует из сообщения Кадырова от ноября 2021 года, в котором он сообщил о приказе Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации "О присвоении названий подразделениям полиции специального назначения" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Подразделение "АХМАТ-Чечня" - входит в структуру Минобороны РФ. Это следует из сообщения агентства "Грозный-информ" от 18 июня 2023 года.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

"Апти Алаудинов подтвердил факт попадания в плен чеченских бойцов. Но кроме этого заявил, что попадание в плен для чеченца – это самый настоящий позор. Это негативно воспринимается в чеченском обществе. Но мне кажется, что для тех руководителей, которые занимаются вопросом возвращения пленных, они будут в числе тех, кого обменяют в ближайшее время. Роль и опыт чеченских бойцов высоко оценивается ими. Кроме этого, представители Чечни всегда активно вовлечены в процесс по обмену пленными. Это тоже может сыграть важную роль", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, чеченских пленных вновь отправят на боевые действия после возвращения. "Были случаи, когда пленных возвращали в Чечню, они извинялись и просили дать возможность обелить имя своего тейпа. И им давали возможность показать себя на поле боя. Я думаю, что чеченские бойцы, которых вернут в Чечню из Украины, снова захотят вернуться в бой и показать себя с лучшей стороны", - отметил он.

15 апреля 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он не стал встречаться с ними и подверг их критике. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и востоковеды отметили, что на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, и что адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей. 15 июня того же года стало известно, что пятерых бойцов полка "Север-Ахмат", которых ранее освободили из украинского плена, вернули в зону проведения специальной военной операции. Они заявили, что готовы выполнить любой приказ.

Возвращение не только бойцов "Ахмата", но и других пленных является первостепенной задачей для руководства России, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"В плену оказались не только чеченские бойцы, но и бойцы из других регионов и отрядов. Там есть также военнослужащие, которые выше и по должности и по званию. Для России важно вернуть всех своих пленных домой. Это вопрос тех людей, которые занимаются переговорами по вопросу пленных. Среди них, как мы знаем, есть также представители Чечни. Может быть они свое слово скажут по теме возвращения чеченских бойцов. Но не думаю, что будет такая позиция, что давайте вернем чеченцев, а остальные пусть сидят там», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он тоже уверен, что все чеченские бойцы, попавшие в плен, извинятся за это после возвращения. "Чеченцы – это воины. И они, когда попадают в плен, извиняются за это после освобождения, просятся опять на войну. И в этот раз абсолютно точно будет то же самое. Они принесут извинения и попросят, чтобы их отправили на фронт. Для них это будет вопросом чести", - указал эксперт.

Слова чеченских лидеров о том, что попавшие в плен бойцы уже не "кадыровцы", означают, что у пленных чеченцев есть проблемы, считает чеченский правозащитник, пожелавший остаться неназванным.

"Если вернутся, проблемы скорее всего будут. Какие, можем только гадать или предполагать. В любом случае ничего хорошего их уже не ждёт. У родственников уже есть проблемы, они начались сразу как отправили этих людей в зону СВО. Сначала переживания за их жизни, теперь вдобавок и пленение", - сказал он корреспонденту "Кавказскому узлу".

Он не исключает, что если их обменяют, то после возвращения в Чечню им придется извиняться.

"Что ждёт попавших в плен, одному Аллаху известно. Если пленных обменяют, будет видно. Если. Что касается извинений, то это безусловно. Надеюсь, только этим закончатся их проблемы", - отметил он.

Слова Алаудинова о том, что «для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен» означает, что у них уже есть большие проблемы, считает глава комитета "Гражданское содействие" (внесен в реестр иноагентов) Светлана Ганнушкина (внесена в реестр иноагентов).

"Бойцы попали в плен и наверное им уже как минимум плохо. А тут еще и руководители заявляют, что они не «кадыровцы» и им лучше было умереть, чем оказаться в плену. Как пелось в советской песне "Что же ты, собака, вместе с танком не сгорел? А я им отвечаю - в следующей атаке, обязательно сгорю". У них тоже работает вот эта вот средневековая логика. Человеческая жизнь абсолютно не ценится ими. У пленных и их родственников, возможно, начались проблемы, как только их личности были установлены", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, пленных сразу после освобождения отправят обратно на СВО. "Сначала привезут на родину, заставят просить прощения за то, что попали в плен, а не умерли. Потом их снова отправят на СВО, чтобы они, как говорилось в песне, не повторили одну и ту же ошибку", - подчеркнула она.

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