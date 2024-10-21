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08:17, 21 октября 2024

Четверо бойцов из Чечни возвращены из украинского плена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рамках договоренности между Россией и Украиной об обмене пленных по формату "95 на 95" возвращены бойцы полка "Ахмат" Акраман Масхабов, Магомед Амашаев, Руслан Махмудов и Саид-Хамзат Тааев.

Как информировал "Кавказский узел", 15 сентября командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что не будет помогать землякам, добровольно сдавшимся в плен в зоне военной операции. Он назвал сдачу в плен позором для чеченца и предложил бойцам погибнуть в плену.

Минобороны отчиталось, что в результате переговоров из украинского плена возвращены 95 российских военнослужащих.

Во время обмена пленными возвращены четыре бойца полка "Ахмат" – Акраман Масхабов, Магомед Амашаев, Руслан Махмудов и Саид-Хамзат Тааев, передало 19 октября ИА "Агентство"*.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором Масхабов с группой российских военных, взятой в плен в Курской области, был показан с повязкой на глазах. Тааев также ранее был показан на видео допроса в плену. Амашаев на видео обмена рассказал, что служил в полку "Север-Ахмат", сообщил источник.

Напомним, Апти Алаутдинов отказался помогать попавшим в плен бойцам из Чечни после того, как один из бойцов записал видео с извинениями за слова о том, что "Ахмат" в Курской области скрывается за спинами срочников. Алаудинов заявил, что вооруженные силы Украины, вошедшие на территорию области, прошли мимо опорных пунктов его подразделений на границе.

"Когда вы говорите, что вы активно берете в плен бойцов спецназа "Ахмат", – у вас нет ни одного бойца спецназа "Ахмат", – заявил Алаудинов на видео.

"Кавказский узел" писал, что 15 апреля 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он не стал встречаться с ними и подверг их критике.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и востоковеды отметили, что на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, и что адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей.

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Автор: "Кавказский узел"

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