Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова

06 марта 2020, 12:38

Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет. Ограничений все больше, и кампания вызвала нарекания даже исламоведов. О запрете алкоголя в исламе, рейдах силовиков, извинениях покупателей и продавцов, порядке реализации спиртосодержащей продукции, статистике и пьянстве за рулем рассказывается в справке «Кавказского узла».

Места и графики продаж

В 2009 году указом Рамзана Кадырова в Чечне было введено ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов . Весной 2016 года вышел новый указ, в котором процентное ограничение заменено исключением из розничной продажи «пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», которые под ограничение по времени не попадают. Также были исключены из ограничений продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания .

Однако после крупной автоаварии под Грозным в ночь на 28 ноября 2016 года, когда Рамзан Кадыров, ссылаясь на слова свидетелей, заявил, что погибший водитель иномарки был пьян, строгие ограничения были еще больше ужесточены. До 2009 года только в городе Грозном функционировало около 60 магазинов по продаже алкогольной продукции. После введения властями запрета на торговлю спиртным их число резко сократилось. В декабре 2016 года последние 20 магазинов по продаже алкогольной продукции прекратили свою деятельность.

С тех пор легально купить алкоголь можно лишь в гипермаркете «Лента» и ресторане «Купол». На территории, прилегающей к гипермаркету, периодически дежурят сотрудники чеченской полиции. Любой местный житель — чеченец, который приобрел спиртное в «Ленте», рискует быть задержанным . Сначала этот запрет не распространялся на солдат военной базы и иногородних, но в конце декабря 2019 года, по словам грозненцев, силовики не разрешали покупать больше двух бутылок уже и людям славянской внешности. При этом сами жители Чечни считают, что ограничения на продажу спиртного никак не помешали нелегальной торговле алкоголем.

Рейды, угрозы силовиков и покаяния граждан

Антиалкогольные рейды силовиков в Чечне постоянны. В 2016 году Рамзан Кадыров лично в 3 часа ночи отчитывал перед камерами большую группу продавцов и покупателей, задержанных в результате такого рейда . Подобные операции обязательно проводятся в преддверии и во время светских и религиозных праздников, но не только, а порой длятся несколько недель.

Покупателей задерживают, увозят в отделы полиции, часто штрафуют. Хотя правозащитники и юристы постоянно обращают внимание на незаконность таких действий. «Во время рейдов сотрудники могут быть грубыми, бестактными, могут унизить людей», - рассказывала профессор ЧГУ, доктор социологических наук Лидия Курбанова корреспонденту «Кавказского узла».

Приобрели систематический характер и публичные унижения на камеру. ЧГТРК «Грозный» регулярно демонстрирует сюжеты с порицанием и извинениями граждан за употребление алкоголя. Например, 14 июня 2019 года телекомпания показала сюжет о трех жителях республики, извинявшихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника. В начале октября начальник ОМВД по Курчалоевскому району Рустам Агуев публично отчитал задержанных за употребление алкоголя, назвав их «существами без чести и достоинства».

Стоит напомнить, что еще в 2009 году Рамзан Кадыров заявил: «Экстремизм, терроризм, наркомания, алкоголизм — это одинаковые по своей пагубности явления» .

Нетрезвый водитель и статистика

Чечня традиционно меньше всего покупает алкоголя - 0,09 литра на человека в год . И это в стране, которая занимает 7-е место в мире с показателем потребления в год 11,1 литра на человека .

Пьянство за рулем не является для Чечни проблемой, «утверждает» официальная статистика . Так, республика, с одной стороны - самый опасный регион, где на тысячу аварий с пострадавшими приходится 414 погибших по статистике МВД . По мнению экспертов, это регион с самым опасным стилем вождения . В то же время, в Чечне – наименьшее число уголовных дел за повторную езду в пьяном виде .

То есть, положение в Чечне намного лучше других «непьющих» регионов. В Тыве, где, по статистике, продажи алкоголя близки к нулю, число «пьяных» преступлений и ДТП в пятерке лидеров. В Ненецком автономном округе население почти не покупает спиртное, однако по «алкогольной» преступности регион занимает 8-е место, а по количеству ДТП — 11-е .

Ислам и алкоголь

Полтора десятка веков, почти всю свою историю, запрет на алкоголь в исламских странах если и насаждался, то со стороны властей и богословов, а простыми людьми воспринимался как неудобное правило, которое надо обойти с минимальными потерями для собственного кошелька, здоровья и совести .

Так османские султаны периодически запрещали алкоголь под разными предлогами: вступление на престол, перед военными походами, под давлением улемов, во время эпидемий, перед смертью, опасаясь бунта. Однако уже сама частота подобных запретов скорее свидетельствовала об их неэффективности. А к XVIII веку налог на спиртное стал важной частью государственных доходов и запрещать его продажу потеряло смысл .

Вино использовалось в ряде суфийских тарикатов иранского и шиитского происхождения. Члены суфийского ордена бекташи, существующего и поныне в Албании и Турции, употребляют красное вино в обрядовых целях. Последователям таких шиитских направлений как алавиты и друзы алкоголь также не запрещен полностью. Есть много других исторических примеров и свидетельств о том, что исламский запрет на алкоголь вовсе не такой уж абсолютный .

После исламской революции 1979 года иранское духовенство запретило мусульманам употребление алкоголя. Но иранцы перешли к «тайнопитию»: ежегодно в стране нелегально продают 80 миллионов литров алкоголя — и это только по официальным данным .

Примечания