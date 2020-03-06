06 марта 2020, 12:38
Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова
Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет. Ограничений все больше, и кампания вызвала нарекания даже исламоведов. О запрете алкоголя в исламе, рейдах силовиков, извинениях покупателей и продавцов, порядке реализации спиртосодержащей продукции, статистике и пьянстве за рулем рассказывается в справке «Кавказского узла».
Места и графики продаж
В 2009 году указом Рамзана Кадырова в Чечне было введено ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 1. Весной 2016 года вышел новый указ, в котором процентное ограничение заменено исключением из розничной продажи «пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», которые под ограничение по времени не попадают. Также были исключены из ограничений продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 2.
Однако после крупной автоаварии под Грозным в ночь на 28 ноября 2016 года, когда Рамзан Кадыров, ссылаясь на слова свидетелей, заявил, что погибший водитель иномарки был пьян, строгие ограничения были еще больше ужесточены. До 2009 года только в городе Грозном функционировало около 60 магазинов по продаже алкогольной продукции. После введения властями запрета на торговлю спиртным их число резко сократилось. В декабре 2016 года последние 20 магазинов по продаже алкогольной продукции прекратили свою деятельность.
С тех пор легально купить алкоголь можно лишь в гипермаркете «Лента» и ресторане «Купол». На территории, прилегающей к гипермаркету, периодически дежурят сотрудники чеченской полиции. Любой местный житель — чеченец, который приобрел спиртное в «Ленте», рискует быть задержанным 3. Сначала этот запрет не распространялся на солдат военной базы и иногородних, но в конце декабря 2019 года, по словам грозненцев, силовики не разрешали покупать больше двух бутылок уже и людям славянской внешности. При этом сами жители Чечни считают, что ограничения на продажу спиртного никак не помешали нелегальной торговле алкоголем.
Рейды, угрозы силовиков и покаяния граждан
Антиалкогольные рейды силовиков в Чечне постоянны. В 2016 году Рамзан Кадыров лично в 3 часа ночи отчитывал перед камерами большую группу продавцов и покупателей, задержанных в результате такого рейда 4. Подобные операции обязательно проводятся в преддверии и во время светских и религиозных праздников, но не только, а порой длятся несколько недель.
Покупателей задерживают, увозят в отделы полиции, часто штрафуют. Хотя правозащитники и юристы постоянно обращают внимание на незаконность таких действий. «Во время рейдов сотрудники могут быть грубыми, бестактными, могут унизить людей», - рассказывала профессор ЧГУ, доктор социологических наук Лидия Курбанова корреспонденту «Кавказского узла».
Приобрели систематический характер и публичные унижения на камеру. ЧГТРК «Грозный» регулярно демонстрирует сюжеты с порицанием и извинениями граждан за употребление алкоголя. Например, 14 июня 2019 года телекомпания показала сюжет о трех жителях республики, извинявшихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника. В начале октября начальник ОМВД по Курчалоевскому району Рустам Агуев публично отчитал задержанных за употребление алкоголя, назвав их «существами без чести и достоинства».
Стоит напомнить, что еще в 2009 году Рамзан Кадыров заявил: «Экстремизм, терроризм, наркомания, алкоголизм — это одинаковые по своей пагубности явления» 5.
Нетрезвый водитель и статистика
Чечня традиционно меньше всего покупает алкоголя - 0,09 литра на человека в год 6. И это в стране, которая занимает 7-е место в мире с показателем потребления в год 11,1 литра на человека 7.
Пьянство за рулем не является для Чечни проблемой, «утверждает» официальная статистика 8. Так, республика, с одной стороны - самый опасный регион, где на тысячу аварий с пострадавшими приходится 414 погибших по статистике МВД 9. По мнению экспертов, это регион с самым опасным стилем вождения 10. В то же время, в Чечне – наименьшее число уголовных дел за повторную езду в пьяном виде 11.
То есть, положение в Чечне намного лучше других «непьющих» регионов. В Тыве, где, по статистике, продажи алкоголя близки к нулю, число «пьяных» преступлений и ДТП в пятерке лидеров. В Ненецком автономном округе население почти не покупает спиртное, однако по «алкогольной» преступности регион занимает 8-е место, а по количеству ДТП — 11-е 12.
Ислам и алкоголь
Полтора десятка веков, почти всю свою историю, запрет на алкоголь в исламских странах если и насаждался, то со стороны властей и богословов, а простыми людьми воспринимался как неудобное правило, которое надо обойти с минимальными потерями для собственного кошелька, здоровья и совести 13.
Так османские султаны периодически запрещали алкоголь под разными предлогами: вступление на престол, перед военными походами, под давлением улемов, во время эпидемий, перед смертью, опасаясь бунта. Однако уже сама частота подобных запретов скорее свидетельствовала об их неэффективности. А к XVIII веку налог на спиртное стал важной частью государственных доходов и запрещать его продажу потеряло смысл 14.
Вино использовалось в ряде суфийских тарикатов иранского и шиитского происхождения. Члены суфийского ордена бекташи, существующего и поныне в Албании и Турции, употребляют красное вино в обрядовых целях. Последователям таких шиитских направлений как алавиты и друзы алкоголь также не запрещен полностью. Есть много других исторических примеров и свидетельств о том, что исламский запрет на алкоголь вовсе не такой уж абсолютный 15.
После исламской революции 1979 года иранское духовенство запретило мусульманам употребление алкоголя. Но иранцы перешли к «тайнопитию»: ежегодно в стране нелегально продают 80 миллионов литров алкоголя — и это только по официальным данным 16.
Примечания
- Текст документа по адресу - http://docs.cntd.ru/document/906802575
- Текст документа по адресу - http://docs.cntd.ru/document/438841849
- С Кадыровым в борьбе за трезвость // Белсат, 20 декабря 2019 года
- Алкоголь - это зло // Канал Трезвость Православие Челябинск на хостинге YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=P1DUISvlV64
- В Чеченской Республике алкогольной продукцией будут торговать два часа в день // Грозный-информ, 17 февраля 2009 года
- Стало известно, в каких регионах продают больше всего алкоголя // Российская газета, 28 февраля 2020 года
- Названы самые пьющие страны мира // РИА Новости, 11 ноября 2019 года
- «Кавказский узел» не располагает независимыми подтверждениями приведенной в этой справке статистики
- Самые частые ДТП в России // Журнал Тинькофф - https://journal.tinkoff.ru/stat-dtp/
- Статистика ДТП и пьянство не только за рулём // Портал Автостатистика - http://serega.icnet.ru/CarDTP.html
- Пьяные водители: ловят часто, сажают редко // Газета.ru, 14 сентября 2017 года
- За здоровье! // РИА Новости - https://ria.ru/20190911/1558534727.html
- Мусаев М. Запрет на употребление алкоголя в Исламе: религиозные императивы и практика на примере Дагестана XVII -первой половины XIX вв. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. №4. С. 92-117
- Если б я был султан // Lenta.ru, 31 июля 2014 года
- Алкоголь в исламе // Портал Credo.ru, 27 января 2005 года
- Водка и плетка. Обозреватель «АиФ» испытал на себе сухой закон Ирана // Аргументы и Факты, 8 января 2015 года