Пользователи соцсети раскритиковали чеченских силовиков за порицание задержанных

24 сентября 2020, 11:43

Воспитательные беседы с задержанными по подозрению в употреблении алкоголя неуместны, указали пользователи Instagram после публикации о беседе полицейских в Урус-Мартановском районе с задержанными и их родителями.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября на странице в Instagram ОВД Урус-Мартановского района была размещена запись, из которой следует, что начальник учреждения Валид Бацилов провел профилактическую беседу с местными жителями, "замеченными за употреблением наркотических и психотропных препаратов, а также за управлением транспортного средства в нетрезвом состоянии". Силовики также напомнили о персональной ответственности родителям нарушителей, которые обещали следить за поведением детей.

Чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. Употребление алкоголя в Чечне порицается и обществом, в регионе фактически действует сухой закон. В Грозном алкоголем с 2017 года торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

Публикация о беседе главы полиции Урус-Мартановского района с задержанными была размещена 23 сентября в Instagram на странице "Кавказского узла". Страница насчитывает 35,9 тысячи подписчиков. К 11.00 24 сентября запись набрала 156 отметок "нравится", комментаторы оставили восемь сообщений. Часть пользователей подвергла критике начальника полиции. "Объясните им, что контроль невозможен", – написал gysein7665. "Прям детский сад", – согласился с ним teib2629.

Другая часть комментаторов посчитала неуместными воспитательные беседы с нарушителями. "Дыши – не дыши скоро будет", – написал пользователь __makhachkala_. "Хорошо, что не посадили в тюрьму", – отметил пользователь perivoz_krs_i_mrs.

Публикация о беседе с нарушителями на странице ОВД Урус-Мартановского района, которая насчитывает 7168 подписчиков, к 11.00 мск 24 сентября собрала 201 "лайк". Как и сутки назад под ней по-прежнему размещено два одобрительных комментария. Репост в паблике "ЧП Грозный" с 70 тысячами подписчиков к 11.00 мск 24 сентября собрал 505 "лайков". Число комментариев под записью вчера же выросло до семи, а с тех пор новых сообщений не добавилось.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".