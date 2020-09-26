Причиной роста аптечной наркомании жители Чечни назвали "сухой закон"

26 сентября 2020, 05:29

Запрет продажи и порицание употребления алкоголя в Чечне подталкивает молодежь находить альтернативу бокалу качественного вина в использовании аптечных препаратов, вызывающих наркотическое опьянение, полагают местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября на странице в Instagram ОВД Урус-Мартановского района была размещена запись, из которой следует, что начальник учреждения Валид Бацилов провел профилактическую беседу с местными жителями, "замеченными за употреблением наркотических и психотропных препаратов, а также за управлением транспортного средства в нетрезвом состоянии". Силовики также напомнили о персональной ответственности родителям нарушителей, которые обещали следить за поведением детей. Пользователи Instagram указали, что воспитательные беседы с задержанными по подозрению в употреблении алкоголя неуместны.

Чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. Употребление алкоголя в Чечне порицается и обществом, в регионе фактически действует сухой закон. В Грозном алкоголем с 2017 года торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справочном материале"Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова", опубликованном на "Кавказском узле".

Наркомания является одной из серьезных проблем в Чечне, считает имам мечети селения Аллерой Умар Хехоев. "Молодых людей, замеченных в употреблении наркотиков, задерживают. Бывает, что их родственники сами просят... чтобы парня держали под стражей месяц-другой, чтобы оторвать его от компании таких же, как он, наркоманов. А в условиях изоляции, надеются родные, он сможет переломить себя и отвыкнуть от употребления наркотиков", - сказал богослов корреспонденту "Кавказского узла".

С молодежью нужно постоянно вести работу, так как зачастую наркоманами становятся молодые люди из богатых семей, бездельники, которым делать нечего, полагает имам.

Вместе с тем, считает он, в стране исчезла имевшаяся в советские годы культура потребления алкоголя. "Я как мусульманин не приветствую употребление алкоголя, но раньше, кто выпивал по праздникам, все это было культурно, и никогда не было пьяных", - заметил богослов.

Запрет продажи в Чечне алкоголя был ошибочным решением, полагает бывший сотрудник правоохранительных органов Умар Исаев. "Самогоноварения в Чечне никогда не было даже в тех селах, где проживали казаки. Зато у многих были виноградники и во время праздников на столах были кувшины с домашним вином, а не покупной алкоголь, - сказал он "Кавказскому узлу". - Некоторые жители республики приобретают спиртное в Дагестане или во Владикавказе, и зачастую эти напитки самопальные, некачественные. К тому же бутылки с алкоголем легко находят... при обыске, что чревато большими штрафами и последующими принародными извинениями перед телевизионными камерами. Мне кажется, к таким публичным выволочкам люди постепенно привыкают и воспринимают это, как надоевшее шоу. Поэтому все чаще легкий алкоголь стали заменять кайфом от "колес", что сказывается негативно на состоянии здоровья молодых людей".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Наркоманами, как правило, становятся "или же те, кто живет, не зная забот, или же те, кого считают малоимущими", отметил он. "Как и везде по России, в Чеченской республике тоже имеется своя дилерская сеть. Это основа основ. Закупают наркотики в соседних регионах, для этого есть специальные люди. Есть и те, кто пытается самостоятельно приобрести "дурь"... То, как в республике якобы борются с наркоманами, можно назвать борьбой с ветряными мельницами. Задерживают молодых ребят, которые "ловят кайф", употребляя "колеса", - считает Исаев.

Жители Чечни ранее пили качественное вино, однако пьянство не процветало в республике, вспоминает жительница Грозного Зарема. "Люди умели не напиваться, а пить, получая при этом удовольствие. И что в этом плохого? Неужели лучше получать кайф от наркотиков, нежели от бокала хорошего вина?" - сказала она "Кавказскому узлу".

Женщины в Чечне иногда обращаются за помощью, если мужья начинают принимать наркотические препараты, рассказала "Кавказскому узлу" руководитель автономной некоммерческой организации "Женщины за развитие" Либхан Базаева.

"Их мужья, по словам женщин, принимают или "Лирику" [противоэпилептический препарат, применяющийся в качестве наркотика], или же лекарства, которые в сочетании с другими препаратами оказывают наркотическое действие: человек становится неадекватным, совершает непонятные поступки и в отношении жены, и детей", - сказала она.

По ее словам, с обратившимися женщинами работают психологи, но сами мужчины, как правило, избегают контакта со специалистами. "Мужчины больше, чем женщины, как показывает практика, подвержены стрессам, они тоже страдающая сторона. Мы с ними практически не занимаемся, потому что такие мужчины, отчаявшиеся, неуверенные в завтрашнем дне, неохотно идут на такие разговоры... На них влияет неопределённость, экономическая нестабильность, отсутствие работы... Эти мужчины очень неохотно обращаются к психологу, срабатывает наш менталитет - я сильный, справлюсь сам. Но не всегда это получается, к сожалению", - отметила Либхан.

Учителям, работающим со старшеклассниками, известно большое количество наименований лекарственных препаратов, которые могут ввести человека в состояние наркотического опьянения и которые популярны среди молодежи, рассказала "Кавказскому узлу" педагог одной из школ Урус-Мартана Румиса.

"Честно говоря, мы даже не предполагали, что известный и, на первый взгляд, нейтральный парацетамол в сочетании с другими лекарственными препаратами тоже может стать наркотиком... Даже глазные капли, валокордин - и те выдаются в аптеках по рецепту и по одному флакону", - сказала она.

Наркоманами становятся в основном молодые люди от того, что, окончив школы и колледжи, не могут устроиться на работу, им нечем заняться, у них нет средств, чтобы покинуть республику и поехать искать работу в других регионах, полагает Румиса.

Даже если в аптеках Чечни продают лекарства по рецепту и в ограниченном количестве, то такого ограничения нет в аптеках в соседних регионов, считает житель Грозного Муса. "И те, кто хочет с помощью лекарственных препаратов поднять себе настроение, совершенно спокойно могут купить их в аптеках Хасавюрта, Малгобека. Не будут же на постах обыскивать молодых людей вплоть до нижнего белья. Ездят они и в Пятигорск, там в определенных аптеках можно купить печально известный препарат "Лирику", - сказал он "Кавказскому узлу".

Беслан, ранее работавший одним из руководителей государственного предприятия Грозного, лишился работы после того, как у него в рабочем кабинете была обнаружена упаковка "Лирики", рассказала "Кавказскому узлу" бухгалтер организации Айшат.

"Совершенно случайно руководитель в отсутствие Беслана в поисках каких-то документов полез в его кабинете в ящик стола и обнаружил там начатую упаковку "Лирики". В тот же день Беслана уволили, и он покинул республику", - отметила она.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".