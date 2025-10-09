Опальный чеченский бизнесмен раскритиковал метод отбора участников военной операции

Ранее подвергшийся давлению властей Чечни бизнесмен Асланбек Ахметханов раскритиковал отправку на военную операцию людей, зависимых от потребления алкоголя и наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2020 года апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров в резких выражениях отчитал руководителя нефтяной компании Асламбека Ахметханова за употребление спиртного и стрельбу в воздух. Ахметханов публично извинился перед главой Чечни, но после этого, по словам односельчан, не появлялся в селе Гехи и перестал выходить на связь. В конце апреля односельчане сообщили, что Ахметханов вернулся домой.

Кадыров разрешил Ахметханову вернуться домой, поскольку бизнесмен является социально близким элементом для руководства Чечни и смирился с нанесенным оскорблением, а его финансовые ресурсы могут быть полезны власти, заявили кавказоведы.

Фрагмент записи прямого эфира бенефициара компании "Юг-Нефть" Ахметханова в Instagram, опубликовал 7 октября оппозиционный чеченский Telegram-канал NIYSO.

Бизнесмен заявил, что военных из Чечни посылают на военную операцию в качестве наказания. «Насколько я знаю, на Украину отправляют из-за выпивки или курения анаши. Это наказание такое. Алкоголик... выпьет бутылку водки, будет где-то лежать себе. И если ему предложат еще одну бутылку водки, он сдастся врагу», - сказал Ахметханов.

Асланбек Ахметханов не выступает против военной операции, но считает, что принимать в ней участие должны профессиональные военные. «Еще раз скажу, тем кто испугался: пусть всевышний постоянно держит вас в страхе. У нас есть профессиональные военные, которые 15 лет получали зарплаты, ордена, имеют много денег, оружия. У нас в Чечне, есть много военных…Мне уже две недели говорят не рассказывать об этом. Почему я это не должен говорить? Это мое мнение. Эти люди и должны (принимать участие в военной операции)», - заявил бизнесмен.

На заявление Ахметханова обратил внимание читатель "Кавказскго узла" под ником abe.bahringer. "Вы ходите по селам, и просите кого-то пойти вместо вас на [...], найти кого-то вместо человека, согласного поехать на [...], - говорит он. Сами-то воспринимаете положение всерьез, собирая этих лоботрясов и отправляя их на [...]? Отправляйте нормальных людей, не позорьте наш край", - дополнил читатель перевод слов с чеченского слов Ахметханова.

Когда именно прошел прямой эфир, неизвестно – Instagram не сохраняет запись после его окончания. Тем не менее, он был частично записан одним из зрителей, а затем смонтирован и распространен в чатах WhatsApp, сообщается в материале одного из изданий 8 октября. 1

По данным издания, программа анализа дипфейков Deepware не выявила признаков нейросетевой генерации в ролике. "Кавказский узел" также проверил видео с Ахметхановым на данном сервисе - по его данным, вероятность дипфейка составляет около 1%. То есть можно утверждать, что с большой вероятностью видео является подлинным.

21 апреля оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов заявил об отъезде Ахметханова в Турцию. По информации, опубликованной в Youtube-канале блогера, это произошло после конфликта между сыновьями Ахметханова и Вахи Геремеева, дяди Руслана Геремеева, фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова.

В мае сообщалось о как минимум о шести похищенных жителях республики, которые под давлением согласились отправиться на Украину. Похищение родных жителей Чечни, сбежавших от отправки на Украину, согласуется с практикой властей республики по принуждению к заключению военных контрактов и наказанию родственников провинившихся, считают правозащитники.

Отметим, что силовики в Чечне мониторят соцсети, выявляя нарушителей правил дорожного движения, которым могут грозить не только публичное порицание или раскаяние, так и отправка в зону военной операции.

О непрозрачности бизнеса Асланбека Ахметханова, а также о том, как он пропал после угроз Кадырова рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Унижение Ахметханова: как зарабатывал пропавший бизнесмен".