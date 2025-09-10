×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
18:24, 10 сентября 2025

Дело об убийстве Немцова не стало помехой для смены фамилии Геремеевым

Артур Геремеев (слева) и Борис Немцов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Dhārmikatva.https://ru.wikipedia.org/ Кадр сюжета "Эхо Подкасты" на YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артур Геремеев, который сменил фамилию и изменил отчество, проходил по делу об убийстве Бориса Немцова как свидетель, но хоть следствию и не удалось допросить его, не был в розыске.

Как писал "Кавказский узел", фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Артур Геремеев, которого следствие не смогло найти и допросить, использует паспорт на имя Артура Улубаева и живет в России, свидетельствуют данные утечек. 

В 2016 году дочь Бориса Немцова направляла в СКР ходатайство о допросе в связи с убийством политика ряда выходцев из Чечни, в том числе Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, Руслана Геремеева и Артура Геремеева. 6 декабря 2016 года Московский окружной военный суд согласился допросить Руслана Геремеева и его племянника Артура по делу об убийстве Бориса Немцова, однако оба они на процесс не явились. 27 декабря того же года Рамзан Кадыров вступился за Руслана Геремеева, заявив, что на "тысячу процентов" уверен в его невиновности в убийстве Бориса Немцова.

Адвокат Вадим Прохоров*, представляющий интересы дочери Бориса Немцова Жанны  как потерпевшей стороны в деле об убийстве политика, сообщил, что в настоящее время следствие длится уже много лет, не реальных действий не проводится.

"Каждые три месяца приходит бумага, что следствие продлено, сейчас уже 125, или 126 месяцев. Но чтобы там что-то происходило, нам неизвестно. Это неудивительно, потому что действующие власти, Кадыров например, по-моему, уже не сильно скрывает причастность к убийству Немцова. Посещение Руслана Геремеева в самом начале войны, по-моему, Кадыровым, оно, собственно, расставило все точки над «i». Они их будут, наоборот, героизировать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

29 марта 2022 года Рамазан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что по  дороге в Мариуполь навестил Руслана Геремеева в госпитале.

По мнению адвоката, следственные действия могут активизироваться лишь в случае заинтересованности в этом кого-то во власти, если возникнут "какие-то внутренние разборки". "Например, если после ухода Кадырова, начнется какая-то драка за власть, тогда про дело вспомнят и, может быть, вытащат", - полагает Прохоров*.

Он отметил, что сменивший фамилию Артур Геремеев не был важным свидетелем по делу, в отличие от его дяди — Руслана Геремеева.

"На Артура Геремеева, который племянник Руслана Геремеева, была оформлена одна из квартир на улице Веерная, где собирались бандиты. По делу, он в основном проходил как владелец этой квартиры. Она восемь или девять лет была под арестом, но недавно даже арест с нее сняли и они ее продали. Но роль Руслана Геремеева, его дяди, и, в свою очередь, племянника Сулеймана Геремеева, сенатора, трудно переоценить. Он был руководителем звена, куда входили Эскерханов, братья Губашевы, Заур Дадаев и убитый при захвате Беслан Шаванов. Руслан Геремееев был их начальником. Руслана Геремеева пытались дважды при влечь в качестве обвиняемого, я сам видел проект привлечения его. Но оба раза отказал в этом <глава Следкома  России Александр >Бастрыкин, считая, что недостаточно доказательств. Руслан и Артур Геремеевы по сути, в статусе свидетелей были, но оба не допрошены", - рассказал Прохоров*, добавив, что в розыске Геремеевы не находились и ничто не препятствовало им сменить имя.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют офицер батальона "Север" Руслан Геремеев, его водитель -  чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также убитый при задержании Беслан Шаванов. Заказчик убийства установлен не был. О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". 

"А вот другой фигурант, Руслан Мухутдинов, реально в розыске, и при этом у нас есть сведения, что он под другим именем ездил по России, в частности посещал Новый Уренгой. Вероятно, как-то по линии, то ли Росгвардии, то ли ФСБ, многие из них получают другие паспорта», - считает Прохоров.

Он указал, что кроме Тамерлана Эскерханова информации о контрактах с армией других осужденных по делу Немцова нет.

"Заур Дадаев точно сидит. Про остальных достоверно неизвестно", - сказал Прохоров*.

Он не подозреваемый, не обвиняемый, на нем нет обязанности не менять имя, отчество

Законных препятствий для смены Артуром Геремеевым фамилии и отчества нет, пояснил не связанный с делом об убийстве Немцова адвокат Тимофей Широков.

"Он не подозреваемый, не обвиняемый, он что хочет, то и делает, на нем нет обязанности не менять имя, отчество. Другой вопрос, что он остался как тот же самый человек, я имею ввиду, что личность его не поменялась, поэтому если вызвали Иванова Иван Ивановича, а он переименовался на Петрова Петра Петровича, то все равно он как тот же самый человек, по факту, должен явиться к следователю и в суд, сказать, что поменял свои анкетные данные, поэтому вот опрашивайте меня под новыми анкетными данными. Там нет никакого нарушения с его стороны", - сказал он.

Основанием для смены  имени,фамилии, отчества является желание человека. "Просто он должен это делать в установленном порядке и все. Нельзя менять дату и место рождения, так как это объективные данные. А ФИО - это уже субъективные. Здесь для смены никаких препятствий нет", - пояснил Широков.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

