×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:58, 5 сентября 2025

Журналисты узнали новую фамилию Артура Геремеева

Артур Геремеев. Кадр сюжета "Эхо Подкасты" на YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Артур Геремеев, которого следствие не смогло найти и допросить, использует паспорт на имя Артура Улубаева и живет в России, свидетельствуют данные утечек. 

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году дочь Бориса Немцова направляла в СКР ходатайство о допросе в связи с убийством политика ряда выходцев из Чечни, в том числе Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, Руслана Геремеева и Артура Геремеева. 6 декабря 2016 года Московский окружной военный суд согласился допросить Руслана Геремеева и его племянника Артура по делу об убийстве Бориса Немцова, однако оба они на процесс не явились. 27 декабря того же года Рамзан Кадыров вступился за Руслана Геремеева, заявив, что на "тысячу процентов" уверен в его невиновности в убийстве Бориса Немцова.

 Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют офицер батальона "Север" Руслан Геремеев, его водитель -  чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также убитый при задержании Беслан Шаванов. Заказчик убийства установлен не был. О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". 

Артур Геремеев фигурировал в деле об убийстве Немцова как владелец одной из двух квартир в Москве, использовавшихся для подготовки к преступлению. Утечки персональных данных свидетельствуют, что Артур Геремеев сменил фамилию и написание отчества, что подтверждается сведениями из базы Федеральной налоговой службы.

Геремеев Артур Ахъядович взял себе фамилию Улубаев, которую носил его отец Ахъяд Улубаев. При этом под новой фамилией он изменил две буквы отчества и стал Ахьятович, пишет сегодня издание "Точка". 

Скриншот результатов проверки ИНН Геремеева-Улубаева на сайте ФНС России. Паспорт с новой фамилией Геремееву выдало МВД по Чечне. Действительность обоих паспортов - как на фамилию Геремеев, так и на фамилию Улубаев, - подтверждает результат проверки ИНН на сайте Федеральной налоговой службы. Проверка показывает, что Артур Геремеев и Артур Улубаев имеют один индивидуальный налоговый номер. 

Автомобиль Hummer, на котором ездит Улубаев, часто замечали в Москве. Согласно утечкам погранслужбы ФСБ, на этой же машине он в 2023 году неоднократно ездил в Мариуполь - российские власти передали семье Геремеевых контроль над крупным металлургическим предприятием, расположенным в этом городе, сообщала "Русская служба Би-би-си". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
17:58, 2 сентября 2025
Защита надеется смягчить наказание для Щепихина
Рамзан Кадыров. Скриншот фото из его Telegram-канала от 30.06.25, https://t.me/RKadyrov_95/5811
05:31, 2 сентября 2025
СБУ предъявила заочные обвинения Рамзану Кадырову
Контроль властей над успеваемостью школьников. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
20:54, 1 сентября 2025
Педагоги раскритиковали вмешательство властей Чечни в вопрос школьной успеваемости
Урок чеченского языка. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/147996/
18:56, 1 сентября 2025
Минобрнауки отрицает сокращение часов изучения чеченского языка в школах
Примирение родов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
00:58, 29 августа 2025
Принудительные примирения в Чечне создали основу для отложенной кровной мести
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Алби Кордзая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/168891-albi-kordzaia-obviniaemoi-v-oskorblenii-tei-tsulukiani-naznacheno-10-sutok-administrativnogo-aresta/
05 сентября 2025, 16:47
Грузинская активистка Алби Кордзая в третий раз приговорена к аресту

Железная дорога. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
05 сентября 2025, 12:55
В Краснодаре арестован подросток по делу о поджогах на железной дороге

БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05 сентября 2025, 08:59
Военные насчитали 13 сбитых беспилотников в Ростовской области

Осужденный в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 сентября 2025, 12:59
Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше