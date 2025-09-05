Журналисты узнали новую фамилию Артура Геремеева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Артур Геремеев, которого следствие не смогло найти и допросить, использует паспорт на имя Артура Улубаева и живет в России, свидетельствуют данные утечек.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году дочь Бориса Немцова направляла в СКР ходатайство о допросе в связи с убийством политика ряда выходцев из Чечни, в том числе Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, Руслана Геремеева и Артура Геремеева. 6 декабря 2016 года Московский окружной военный суд согласился допросить Руслана Геремеева и его племянника Артура по делу об убийстве Бориса Немцова, однако оба они на процесс не явились. 27 декабря того же года Рамзан Кадыров вступился за Руслана Геремеева, заявив, что на "тысячу процентов" уверен в его невиновности в убийстве Бориса Немцова.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют офицер батальона "Север" Руслан Геремеев, его водитель - чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также убитый при задержании Беслан Шаванов. Заказчик убийства установлен не был. О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Артур Геремеев фигурировал в деле об убийстве Немцова как владелец одной из двух квартир в Москве, использовавшихся для подготовки к преступлению. Утечки персональных данных свидетельствуют, что Артур Геремеев сменил фамилию и написание отчества, что подтверждается сведениями из базы Федеральной налоговой службы.

Геремеев Артур Ахъядович взял себе фамилию Улубаев, которую носил его отец Ахъяд Улубаев. При этом под новой фамилией он изменил две буквы отчества и стал Ахьятович, пишет сегодня издание "Точка".

Паспорт с новой фамилией Геремееву выдало МВД по Чечне. Действительность обоих паспортов - как на фамилию Геремеев, так и на фамилию Улубаев, - подтверждает результат проверки ИНН на сайте Федеральной налоговой службы. Проверка показывает, что Артур Геремеев и Артур Улубаев имеют один индивидуальный налоговый номер.

Автомобиль Hummer, на котором ездит Улубаев, часто замечали в Москве. Согласно утечкам погранслужбы ФСБ, на этой же машине он в 2023 году неоднократно ездил в Мариуполь - российские власти передали семье Геремеевых контроль над крупным металлургическим предприятием, расположенным в этом городе, сообщала "Русская служба Би-би-си".

