Исчезнувший в Чечне Ахметханов вернулся домой

30 апреля 2020, 11:06

Бизнесмен Асламбек Ахметханов, исчезнувший в начале апреля после того, как его публично отчитал Рамзан Кадыров, вернулся в родное село Гехи, сообщили пользователи Instagram. Односельчанин Ахметханова подтвердил "Кавказскому узлу" эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как Рамзан Кадыров в резких выражениях отчитал руководителя нефтяной компании Асламбека Ахметханова за употребление спиртного и стрельбу в воздух. Ахметханов публично извинился перед главой Чечни, но после этого, по словам односельчан, не появлялся в селе Гехи и перестал выходить на связь.

Рамзан Кадыров не ограничится словесным порицанием Ахметханова, предположили жители села Гехи. Некоторые пользователи интернета выразили опасения за жизнь и здоровье Асламбека Ахметханова. Другие участники дискуссий предположили, что предприниматель задержан или скрывается.

Сообщение о возвращении Ахметханова в Гехи было опубликовано 27 апреля в Instagram-паблике "ЧП/Грозный", насчитывающем 16,3 тысячи подписчиков. "Асламбек Ахметханов встретил месяц Рамадан (начавшийся в этом году 24 апреля. - Прим. "Кавказского узла") у себя дома", - говорится в публикации. Сообщение проиллюстрировано видеозаписью, сделанной во дворе дома. На кадрах видео показан улыбающийся Асламбек Ахметханов в окружении близких.

Асламбек Ахметханов вернулся в Гехи, подтвердил 29 апреля корреспонденту "Кавказского узла" житель села Ислам, не уточнив дату появления предпринимателя в Гехи.

"Соседи видели, как он приехал на машине и его обнимали дети", - сказал Ислам. Он напомнил, что в Гехи, как и во всей Чечне, действует режим самоизоляции. "Всем, кто появляется за пределами своего дома без пропусков, приходится объясняться с силовиками. Думаю, Ахметханов тоже сидит дома", - пояснил Ислам.

Асламбек Ахметханов – председатель совета директоров компании "Юг-нефть", основанной в 2006 году. О бизнесе и противоречивых публичных данных Ахметханова можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Унижение Ахметханова: как зарабатывал пропавший бизнесмен".

Напомним, супруга Асламбека Ахметханова в видеообращении к главе Чечни попросила Кадырова простить ее мужа, добавив, что он нужен дома. Обращение жены Ахметханова вошло в противоречие с чеченскими традициями, но оно продиктовано безысходностью и обоснованными опасениями за безопасность супруга, объяснили кавказоведы и правозащитники.

У жены Ахметханова есть основания переживать за безопасность пропавшего мужа, но маловероятно, что его убьют, предположил ранее президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Кому-то надо будет отвечать, если человек исчезнет - тем более, когда последний раз он был запечатлен с Кадыровым. Думаю, Ахметханов пройдет ужасы унижений, не могу утверждать, что его будут бить. Конечно, он поступил непорядочно, но всем поступкам есть мера", - сказал Кутаев "Кавказскому узлу".

По оценке Кутаева, Ахметханов вел себя вызывающе по отношению к властям Чечни. "Налицо было нарушение карантина, которого власть не может допустить. Сам факт того, что он вынес стол на улицу, закатил такой, скажем, маленький пир с друзьями, свидетельствует о том, что это все-таки вызов власти", - пояснил он.

С мнением, что Ахметханов вел себя "демонстративно вызывающе", согласен и политолог Тимур Алхастов. "К тому же Ахметханов подверг критике действия Кадырова, который ввел жесткие меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории республики. За это его, многодетного отца, в присутствии чиновников республиканского и местного значения глава Чечни отчитывал, не стесняясь в выражениях", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алхастов, подчеркнув, что с точки зрения чеченских обычаев, Ахметханов как отец трех взрослых сыновей был унижен на встрече с Кадыровым.

Власти Чечни демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".