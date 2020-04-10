Пользователи YouTube поспорили об участи исчезнувшего в Чечне Ахметханова

10 апреля 2020, 17:35

Некоторые пользователи интернета выразили опасения за жизнь и здоровье чеченского бизнесмена Асламбека Ахметханова, который, по словам одного из родственников, не выходит на связь после того, как Рамзан Кадыров устроил ему публичную выволочку. Другие участники дискуссий предположили, что предприниматель задержан или скрывается. Администраторы крупнейших чеченских Instagram-пабликов воздержались от публикаций об Ахметханове.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как Рамзан Кадыров в резких выражениях отчитал руководителя нефтяной компании Асламбека Ахметханова за распитие спиртного в компании женщин и стрельбу в воздух. Ахметханов публично извинился перед главой Чечни, но после этого, по словам односельчан, не появлялся в селе Гехи и перестал выходить на связь. Рамзан Кадыров не ограничится словесным порицанием Ахметханова, предположили жители Гехи.

Супруга Асламбека Ахметханова в видеообращении к главе Чечни попросила Кадырова простить ее мужа, добавив, что он нужен дома. Обращение жены Ахметханова вошло в противоречие с чеченскими традициями, но оно продиктовано безысходностью и обоснованными опасениями за безопасность супруга, объяснили кавказоведы и правозащитники.

Асламбек Ахметханов по-прежнему не выходил на связь, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" близкий родственник бизнесмена. "Связи с Асламбеком нет. Что ему вменяют или какие могут быть последствия, сказать сложно. Но надеемся, что ситуация разрешится", - сказал мужчина, попросив не указывать его имя.

Публикации в YouTube-каналах Kavkaz Times и "Политика Сегодня", в которых цитируются материалы "Кавказского узла" об исчезновении Ахметханова, к 17.30 мск набрали соответственно 134 тысячи и 45 тысяч просмотров, под ними размещено 307 и 45 комментариев. На канал "Политика Сегодня" подписаны 11,8 тысячи пользователей, информация о количестве подписчиков Kavkaz Times скрыта.

Некоторые участники обсуждений высказали опасения за жизнь и здоровье Ахметханова. "Найдут в горах, скажут, упал с обрыва", - предположил, в частности, пользователь Mike Tyson. "Это было предсказуемо", - прокомментировал исчезновение Ахметханова Johnson Sochi.

"Скажут, что он финансировал [запрещенную в России судом террористическую организацию] Игил, а бизнес отожмут", - поделился предположением пользователь с ником "Сила слова".

Асламбек Ахметханов – "известный чеченский бизнесмен" и председатель совета директоров компании "Юг-нефть". Компания, основанная в 2006 году, "на протяжении долгого времени" является спонсором детских и юношеских соревнований по вольной борьбе, сообщил 18 июля 2017 года "Коммерсант". О бизнесе и противоречивых публичных данных Асламбека Ахметханова можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Унижение Ахметханова: как зарабатывал пропавший бизнесмен".

Другие пользователи предположили, что Асламбек Ахметханов не может выйти на связь с близкими. "Асламбек давно у [представителя руководства Чечни]. Наказывают его", - написал, в частности, Gechi Gechinskiy. "Дай Аллах, чтобы он вернулся домой", - добавил он в другом комментарии.

"Может, сбежал подальше от греха", - написал Нарт Орстхо. "В подвале он, где еще он может быть", - категорично высказался "M A". "Заберут его бизнес и в лучшем случае посадят!" - предположил Roman Taraev.

"Не стоило ему (Ахметханову) говорить слова, за которые он теперь отвечает! Надеюсь, все закончится хорошо!" – написал "Джигит 95 чечня".

Историю с Ахметхановым, по состоянию на 17.30 мск 10 апреля, проигнорировали 11 чеченских Instagram-пабликов, насчитывающих от 65,5 тысячи до 363 тысяч подписчиков. Республиканские СМИ, в частности, ИА "Грозный-информ", 2 апреля опубликовали на своих страницах в Instagram сообщения о претензиях Кадырова к Ахметханову и больше этот сюжет не освещали.

У жены Ахметханова есть основания переживать за безопасность пропавшего мужа, но маловероятно, что его убьют, предположил ранее президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Кому-то надо будет отвечать, если человек исчезнет - тем более, когда последний раз он был запечатлен с Кадыровым. Думаю, Ахметханов пройдет ужасы унижений, не могу утверждать, что его будут бить. Конечно, он поступил непорядочно, но всем поступкам есть мера", - сказал Кутаев "Кавказскому узлу".

Публичная выволочка стала следствием вызывающего поведения Ахметханова

По оценке Кутаева, Ахметханов вел себя вызывающе по отношению к властям Чечни. "Налицо было нарушение карантина, которого власть не может допустить. Сам факт того, что он вынес стол на улицу, закатил такой, скажем, маленький пир с друзьями, свидетельствует о том, что это все-таки вызов власти", - пояснил он.

С тем, что резкая реакция Кадырова на поведение Ахметханова связана в первую очередь с насмешками над режимом карантина, согласился ранее и политолог Руслан Мартагов. Скорее всего, Ахметханов не собирался бросать вызов властям, предположил он. "Говоря на околокриминальном жаргоне, в его действиях просматриваются «понты». Ничем не подтвержденные, как оказалось", - сказал Мартагов "Кавказскому узлу".

Напомним, блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов обвинил Кадырова в трусости. Он указал, что Рамзан Кадыров демонстративно унизил Асламбека Ахметханова, который не мог ответить на оскорбление, тогда как в случае конфликта на равных с Бадрудином Ямадаевым Кадыров вел себя не так смело. Пользователи соцсети раскритиковали сюжет руководителя провластного ИА "Чечня сегодня" Чингиза Ахмадова, который пытался оправдать поведение Кадырова в ситуации с Ямадаевым.

Чеченские власти демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".